Das Herz der Rittner Buam SkyAlps schlÃ¤gt weiter

Klobenstein. (PM Buam) Was wären die Rittner Buam SkyAlps ohne Simon Kostner? Das will sich auf dem Hochplateau keiner vorstellen.

Und deshalb dürfen sie auch mit Freude verkünden, dass der Kapitän und Leitwolf der Blau-Roten auch in der Saison 2025/26 mit seiner unnachahmlichen Art vorangehen wird.

Simon Kostner ist das Herz der Rittner Buam SkyAlps. Obwohl er ein gebürtiger Grödner ist, ist der 34-Jährige von den Buam nicht mehr wegzudenken. Mit 606 Spielen ist er einer der Rekordspieler der Blau-Roten. In diesen Spielen häufte er 540 Scorerpunkte (199 Tore) an. Das spiegelt seine Fähigkeiten als Eishockeyspieler wider: Kostner ist ein begnadeter Eisläufer mit großartigem Stickhandling, er verfügt über eine herausragende Übersicht und ist im Slot eiskalt. Aber nicht nur das macht Simon Kostner aus: Seine Führungsqualitäten suchen im heimischen Eishockey seinesgleichen. Er geht stets mit vorbildlichem Beispiel voran, strahlt eine stoische Ruhe aus und bewahrt in schwierigen Situationen Ruhe, weiß aber auch, wann er einmal lauter werden muss. Außerdem ist er sich für keinen Check zu schade, auch gegen körperlich stärkere Gegner zieht der 1,73 Meter große und 77 Kilogramm schwere Kapitän nie zurück.

Sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine ist der Angreifer also unersetzlich. Das hat er auch in der vergangenen Saison wieder bewiesen, in 66 Spielen scorte er 60 Mal (18 Tore). Anders als in den vielen Jahren zuvor – auf dem Ritten gewann Kostner zwei Mal die Alps Hockey League, wurde fünf Mal italienischer Meister, gewann einmal den Italienpokal und drei Mal den Supercup – schaute im Vorjahr zwar „nur“ der italienische Supercup heraus, doch das soll sich in dieser Saison wieder ändern. Der Kapitän bleibt und er ist wieder hungrig auf einen großen Titel.

Auch die Sportdirektoren Dan Tudin, von dem Kostner nach der Saison 2021/22 das Kapitänsamt übernahm, und Alexander Eisath wissen um seiner Wichtigkeit: „Unser Kapitän ist seit einem Jahrzehnt eine der zentralen Figuren im Erfolg von Ritten. Jahr für Jahr ist er der Motor, der stets 100 Prozent Einsatz gibt. Er spielt das Spiel mit der richtigen Einstellung und ist – gerade in der Ausbildung unserer jungen Spieler, zum Maßstab für harte Arbeit und defensives Verantwortungsbewusstsein geworden. Durch seinen Einsatz und seine Loyalität trägt er maßgeblich zur Weiterentwicklung unseres Programms bei“, sagen die beiden, die mit Kostner auch jahrelang auf dem Eis gestanden sind.

