Das Heimrecht ist wieder in Deggendorf â€“ 4:6 AuswÃ¤rtserfolg in Spiel 2 Ã¼ber Hammer EisbÃ¤ren

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC holte sich am Dienstagabend das Heimrecht in der Best-of-Five-Serie gegen die Hammer Eisbären zurück.

Vor 1136 Zuschauern in der beta Finanz Eissportarena siegte das Team von Trainer Jiri Ehrenberger mit 4:6 und gleicht damit die Serie auf 1:1 aus.

Der Deggendorfer Übungsleiter konnte vor der Partie auf den gleichen Kader wie am Sonntag zurückgreifen. Ergänzt wurde das Team von den zuletzt fehlenden U20-Spielern Jonas Stern und Johannes Schmid.

Das erste Drittel gestaltete sich ähnlich torreich wie in Spiel 1 der Serie. Ondrej Pozivil brachte den DSC mit einen Schuss von der blauen Linie in der achten Minute in Führung. Doch die Hausherren hatten die passende Antwort parat und drehten durch Treffer von Nieleck (11.) und Israel (15.) die Partie. Doch der Ausgleich folgte prompt: In der 17. Minute war es Carter Popoff, der einen Rebound zum 2:2 Pausenstand einnetzte.

Im zweiten Abschnitt erwischte der DSC einen guten Start und ging erneut in Führung. Benedikt Schopper schickte Martin Heinisch auf die Reise, der in der 23. Minute mit einem platzierten Schuss auf 2:3 stellte. Ähnlich platziert vollendete Antonin Dusek einen Konter in der 28. Minute zum 2:4. Doch Ruhe kehrte damit nicht ein: In der 31. Minute mussten die Hauptschiedsrichter den Videobeweis bemühen und erkannten einen Treffer zum 3:4 durch Chris Schutz an. Mit der knappen DSC-Führung ging es in die Pause.

Das Schlussdrittel begann mit einem Paukenschlag aus Deggendorfer Sicht. Antonin Dusek traf nach nur 12 Sekunden ins kurze Kreuzeck und stellte auf 3:5. Diesen Vorsprung verteidigte der DSC bis in die Schlussminuten hinein. Dort zog Hamms Trainer Casey Fratkin den Torhüter und hatte prompt Erfolg: Oleg Tschwanow traf in der 58. Minute zum 4:5 Anschlusstreffer. Doch mit viel Einsatz und Leidenschaft verteidigten die Deggendorfer die Führung und sechs Sekunden vor Ende der Partie traf Thomas Greilinger ins verwaiste Hammer Tor zum 4:6 Endstand.

Weiter geht es mit Spiel 3 am kommenden Freitag in Deggendorf. Spielbeginn in der Festung an der Trat ist um 20 Uhr.