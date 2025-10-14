Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ESV Kaufbeuren Das ESVK-Lazarett vergrößert sich
ESV KaufbeurenInjury list

Das ESVK-Lazarett vergrößert sich

14. Oktober 2025
Joe Cassetti vom ESV Kaufbeuren - © Bruno Dietrich / City-Press
Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren muss verletzungsbedingt neben Stümer Max Oswald (Oberkörperverletzung/2 Monate Pause) auch vorerst auf Florian Reinwald und Joe Cassetti verzichten.

Joe Cassetti wird den Jokern dabei für mehrere Wochen fehlen. Bei Florian Reinwald ist ein Einsatz am Wochenende noch ausgeschlossen, danach werden weitere Untersuchungen zeigen müssen, ab wann der Youngster wieder Einsatzfähig ist.

Gute Nachrichten gibt es derweil von Max Kislinger. Der Allrounder der Joker wird, nachdem er am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden konnte, aller Voraussicht nach schon am Freitag in Regensburg wieder einsatzfähig sein.

Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Previous post Weiterer U21-Förderspieler: Verteidiger Manuel Schams wird ein Teil des Rudels

