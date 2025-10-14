Das ESVK-Lazarett vergrößert sich

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren muss verletzungsbedingt neben Stümer Max Oswald (Oberkörperverletzung/2 Monate Pause) auch vorerst auf Florian Reinwald und Joe Cassetti verzichten.

Joe Cassetti wird den Jokern dabei für mehrere Wochen fehlen. Bei Florian Reinwald ist ein Einsatz am Wochenende noch ausgeschlossen, danach werden weitere Untersuchungen zeigen müssen, ab wann der Youngster wieder Einsatzfähig ist.

Gute Nachrichten gibt es derweil von Max Kislinger. Der Allrounder der Joker wird, nachdem er am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt nicht eingesetzt werden konnte, aller Voraussicht nach schon am Freitag in Regensburg wieder einsatzfähig sein.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!