Das erste von maximal noch drei Endspielen fÃ¼r die Roosters: Iserlohn will gegen MÃ¼nchen ein gutes Ausrufezeichen setzen

Iserlohn. (MK) Maximal drei Endspiele warten in der DEL-Hauptrunde noch auf die Iserlohn Roosters bis zum 8. März. Dann endet die wohl nervenaufreibendste Saison der Iserlohner DEL-Zugehörigkeit seit 2000.

Den Auftakt in die gefühlte „best of Three Serie“ mit den drei noch ausstehenden Hauptrundenpartien erleben die Iserlohner am Freitag mit dem Heimspiel gegen den EHC Red Bull München. Am Sonntag geht die Reise zu den Löwen Frankfurt und am Freitag, den 8. März haben die Sauerländer zum Saisonabschluss erneut Heimrecht gegen die Schwenninger Wild Wings.

Die Niederlagen der direkten Abstiegskonkurrenten hat man unter der Woche in Iserlohn mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen. Die Löwen Frankfurt verloren ihr Heimspiel gegen München und Augsburg unterlag Mannheim auf eigenem Eis.

Iserlohns Ausgangslage ist damit nun auch klarer, denn nun haben Roosters, Löwen und Panther allesamt 49 Partien absolviert. Vier Punkte beträgt Iserlohns Vorsprung auf den Letzten Augsburg. Frankfurt rangiert einen Zähler vor dem Team von Headcoach Doug Shedden. Der Klassenerhalt ist für die Iserlohner nun in greifbarerer Nähe. Sollte Augsburg in Bremerhaven am Freitag verlieren und die Roosters ihr Heimspiel gegen München mit drei Punkten gewinnen, dann wäre der Klassenerhalt vorzeitig perfekt und alle Rechenschieber könnten zur Seite gelegt werden.

Der volle Fokus gilt bei den Roosters dem Heimspiel gegen München. An Rechenspielchen will sich niemand beteiligen. Die hochgehandelten Roten Bullen kämpfen noch um das Heimrecht in den Playoffs und stehen aktuell mit einem Punkt Rückstand auf den Vierten Wolfsburg unter Zugzwang. Das Team von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm feierte auf fremdem Eis am Dienstag einen 5:4 Sieg in Frankfurt. Zuvor verlor man in den Schlusssekunden das Spiel in Nürnberg mit 2:1.

Mit LeBlanc die miese Saisonbilanz aufbessern

Die Bilanz zwischen Iserlohn und München spricht in dieser Saison klar für die Bayern. 4:0 siegten die Münchner im Oktober auf eigenem Eis. In Iserlohn setzten sich Niederberger, Hager, Parkes & Co mit 2:5 durch und im Dezember gewannen die Söderholm-Schützlinge knapp mit 3:2 in der Olympia-Eissporthalle. Höchste Zeit also aus Sicht der Iserlohner die Bilanz zu verbessern. Den Münchnern fehlen wird Stürmer Ben Smith. Außerdem sind Adam Almquist und Dominik Bittner verletzungsbedingt ebenfalls nicht an Bord.

Erneut können die Roosters auf die Unterstützung einer restlos ausverkauften Eissporthalle am Seilersee bauen. Personell steht Headcoach Doug Shedden der volle Kader ausnahmslos zur Verfügung. Für den vor einer Woche verletzten Drew LeBlanc kam am Sonntag in Berlin Hunter Shinkaruk zum Einsatz. Der Kanadier konnte sich nach einigen Wochen, die er überzählig und verletzt auf der Tribüne verbracht hatte, gleich mit einem Treffer empfehlen. Es war Shinkaruks erster Treffer seit dem 15. Dezember. Ein Comeback von Drew LeBlanc ist gegen München angedacht. Der Stürmer mit dem großen Kämpferherzen würde dann mit einer Spezialschiene auflaufen. Apropos Treffer: Auch Stürmer Charlie Jahnke konnte im 48. Saisonspiel endlich seinen ersten Treffer in blau-weiß erzielen. Ansonsten war der Auftritt in Berlin am letzten Sonntag aus Iserlohner Sicht eher zum Vergessen. „Das war eines der schlechtesten Spiele, das wir in den letzten Monaten gezeigt haben“, war Stürmer Taro Jentzsch nach Spielende unzufrieden. Am Donnerstagmittag blickte er nach vorne: „Jetzt sind alle auf dem selben Spielstand, aber trotzdem müssen wir die letzten drei Spiele ordentlich absolvieren. Es liegt in unserer Hand. Jetzt am Freitag wäre es ein gutes Ausrufezeichen, wenn wir gegen München gewinnen. Unsere Herangehensweise müssen wir noch ein bisschen gegenüber den letzten Spielen verbessern.“

Schaut man sich rückblickend die Iserlohner Aufholjagd an, dann haben die Shedden-Schützlinge dem Letzten Augsburg seit Ende Dezember 16 Punkte abgenommen. Der beeindruckende Lauf schien in den letzten Spielen aber auch Spuren hinterlassen zu haben. Trotz der Länderspielpause wirkte das Team körperlich und mental längst nicht mehr so frisch.

Doug Shedden: „Es wird nicht okay sein, nur okay zu spielen. „

Doug Shedden, Headcoach der Roosters, hat die Niederlage der Augsburger Panther gegen Mannheim als gute Nachricht für sein Team aufgenommen, warnt aber zugleich: „Vier Punkte Vorsprung drei Spieltage vor dem Ende der Regular Season sind eine gute Ausgangsposition. Wir müssen aber darauf fokussiert sein München zu schlagen. Es ist mehr als ein Test und wir dürfen nicht schlampig spielen. Es wird nicht okay sein, nur okay zu spielen. Wir benötigen eine großartige Leistung am Freitag und besonders eine kluge Defensivleistung.“

Das erste Bully gegen die Münchner ist am Freitag um 19:30 Uhr. Die Partie ist seit Tagen restlos ausverkauft.