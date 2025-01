Das erste Finalspiel geht in die Overtime und an Cortina

Cortina d‘Ampezzo. (PM Buam) Im Duell gegen die ewigen Rivalen SG Cortina Hafro um den Italienmeistertitel haben die Rittner Buam SkyAlps am Samstagabend im Olympiastadion von Cortina d’Ampezzo mit 4:5 in der Overtime verloren.

Nach der hochspannenden und attraktiven Eishockey-Partie müssen die Blau-Roten damit am Dienstagabend gewinnen, um den Titel nicht an die Ampezzaner zu verlieren.

Den Rittner Buam SkyAlps gelang ein Traumstart in die Partie. Nach gerade einmal 20 Sekunden erzielte Cuglietta aus kurzer Distanz das 1:0, nachdem Kevin Fink den Puck hinter dem Tor der Ampezzaner erobert und dann auf seinen italo-kanadischen Mitspieler abgelegt hatte (0.20). In der 9. und 10. Minute verpassten Lobis und Robert Öhler das 2:0, beide hielten bei einem Distanzschuss den Schläger dazwischen und fälschten ab, bei beiden war aber Cortina-Goalie Hawkey zur Stelle. Dann bliesen die Gastgeber zum Angriff, zuerst in einem Powerplay, wo Treibenreif, der nach wie vor den angeschlagenen Furlong ersetzte, gegen Barnabò aus kurzer Distanz eingriff (13.). Cortina erhöhte aber zusehends den Druck und belohnte sich auch dafür: Ein Distanzschuss von Adami wurde von Pompanin unhaltbar für Treibenreif abgefälscht und schlug unter der Latte ein (17.47). In der Schlussminute war Treibenreif aber wieder am Posten, als er einen Schuss von Adami sehenswert entschärfte (19.).

Das zweite Drittel war dann wesentlich torreicher und die Rittner legten ihren zweiten Treffer in einer ihrer Paradedisziplinen, dem Powerplay, nach. Da wurde Insam von Hjorth bedient und erzielte mit einem satten Direktschuss das 2:1 (26.27). Treibenreif hielt diese Führung in der Folge mehrere Male fest, wie etwa gegen Pompanin (30.), Lacedelli (31.) und Lehtonen (31.). Cortina schraubte aber wie auch im ersten Drittel die Drehzahl immer höher und sollte dann per Doppelschlag in Führung gehen. Zuerst flog ein Schuss von Saha ins Netz, bei dem Pompanin Treibenreif geschickt die Sicht stahl (35.56), 41 Sekunden später erzielte Lacedelli das 3:2 nach einer sauber zu Ende gespielten Offensivaktion der Gastgeber (36.37). Das ließ Ritten aber nicht auf sich sitzen und versuchte, zurückzuschlagen – und das mit Erfolg. Hjorth zog von der rechten Seite völlig alleingelassen in das Angriffsdrittel und feuerte einen hammerharten Handgelenkschuss ab, der ins kurze Eck flatterte (37.32). So war das Zwischenergebnis zur zweiten Drittelpause wieder ausgeglichen.

Das versprach Spannung für das Schlussdrittel und die Rittner Buam SkyAlps gingen wenige Minuten nach Wiederbeginn zum dritten Mal in Führung. Wieder ackerte Kevin Fink hinter dem Tor der Gastgeber und eroberte den Puck, der Rittner stocherte den Puck zwar nicht über die Linie, dafür rutschte er genau vor Simon Kostner, der zum 4:3 einschob (43.13). Wieder fanden Cortina aber die richtige Antwort, nach einem Konter feuerte Pompanin den Puck unhaltbar für Plattner, der gegen Ende des zweiten Drittels den Platz von Treibenreif eingenommen hatte, ins rechte Kreuzeck (45.10). Plattner war dafür bei den Schüssen von Colli (47.) und Adami (50.) zur Stelle, während Insam auf der Gegenseite im Powerplay Pech hatte: Der Bozner hämmerte einen Direktschuss an den Pfosten (51.). In den Schlussminuten wollte dann keine Mannschaft mehr zu viel riskieren und es ging in die Overtime. Die dauerte knapp eineinhalb Minuten, ehe Lehtonen nach einem Konter den 5:4-Endstand für Cortina fixierte (61.25).

Damit stehen die Rittner Buam SkyAlps am Dienstag in der Ritten Arena bereits mit dem Rücken zur Wand. Um ein Spiel drei zu erzwingen, müssen sie bei sich zu Hause gewinnen. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

SG Cortina Hafro – Rittner Buam SkyAlps 5:4 OT (1:1, 2:2, 1:1, 1:0)

Tore: 0:1 Cuglietta (0.20), 1:1 Pompanin (17.47), 1:2 Insam (26.27/PP1), 2:2 Saha (35.56), 3:2 Lacedelli (36.37), 3:3 Hjorth (37.32), 3:4 Simon Kostner (43.13), 4:4 Pompanin (45.10), 5:4 Lehtonen (61.25)

Stand in der Finalserie: 1:0

