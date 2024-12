Das erste Drittel verschlafen! Black Hawks mit Niederlage bei TabellenfÃ¼hrer Bietigheim

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Sonntagabend bei Tabellenführer Bietigheim mit 7:4 geschlagen geben. Die Dreiflüsse Städter lagen nach...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Sonntagabend bei Tabellenführer Bietigheim mit 7:4 geschlagen geben.

Die Dreiflüsse Städter lagen nach einem völlig verschlafenen ersten Drittel bereits mit 4:0 in Rückstand.

Ab dem zweiten Drittel zeigten die Habichte wieder „Black Hawks Eishockey“. Nicolas Sauer konnte kurz nach Wiederanpfiff mit einem sehenswerten Rückhandtreffer verkürzen. Die Gastgeber stellten drei Minuten später den vier Tore Vorsprung wieder her. Davin Maus gelang noch im zweiten Drittel der Treffer zum 5:2.

Im letzten Abschnitt schlugen erneut die Steelers zu. Arturs Sevcenko und Elias Rott trafen für die Habichte und machten das Spiel noch einmal spannend. Beim Spielstand von 6:4 zog Trainer Thomas Vogl Black Hawks Keeper Janik Engler zugunsten von einem sechsten Feldspieler. Den Black Hawks sollte kein weiterer Treffer mehr gelingen. Den Schlusspunkt setzten die Steelers mit einem Treffer ins verwaiste Black-Hawks-Tor.

„Wir haben das erste Drittel komplett verschlafen und uns überhaupt nicht an den Matchplan gehalten. Wir haben Konter über Konter bekommen. Da gehst du in Bietigheim dann unter. Das Gegenteil dann im zweiten und dritten Drittel. Ab dem zweiten Drittel haben wir gut gespielt. Man gewinnt kein Eishockeyspiel, wenn man nur vierzig Minuten Eishockey spielt.“ analysiert Black Hawks Trainer Thomas Vogl auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Nicht leichter wird die Aufgabe für die Passau Black Hawks am Dienstag in der Eis-Arena. Zu Gast sind dann ab 19:30 Uhr die Tölzer Löwen in der Dreiflüsse

Stadt. Die Löwen haben sich mit starken Leistungen auf Platz fünf der Oberliga Süd Tabelle vorgearbeitet. Nach fünf Siegen am Stück mussten sich die Oberbayern am Sonntag dem EV Lindau mit 0:1 geschlagen geben. Trainer Axel Kammerer verfügt über eine Mannschaft mit einem guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern. Topscorer der Mannschaft ist der Finne Topi Piipponen mit 27 Scorerpunkten. Im Tor teilen sich Christopher Kolarz und Enrico Salvarani die Einsatzzeiten.

Die Passau Black Hawks erwartet somit die nächste schwere Aufgabe. Mit Blick auf die Tabelle müssen die Habichte unbedingt ihre Heimspiele gewinnen. Zwar beträgt der Abstand auf einen Pre-Playoffplatz nur drei Punkte, aber durch die Siege von Bayreuth und Stuttgart, haben die Black Hawks nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsrang.

Tickets für die Heimspiele gegen Tölz (Dienstag, 10.12.24. 19:30 Uhr) und Lindau (Freitag, 13.12.24. 19:30 Uhr) sind online auf etix.com erhältlich. – czo

