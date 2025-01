Das einzige Spiel an diesem Wochenende führt die Tigers nach Passau

Bayreuth. (PM Tigers) Für die onesto Tigers Bayreuth steht an diesem Wochenende nur ein Spiel auf dem Programm.

Nachdem man am Freitag spielfrei ist, geht am Sonntag die Reise nach Passau. Dort trifft man um 18 Uhr auf einen direkten Konkurrenten beim Kampf um den 10. Platz und den damit verbundenen Einzug in die Pre-Playoffs. Weiter geht es nach dem Wochenende direkt am Dienstag um 20 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Tölzer Löwen.

Bei Teams aus der gleichen Tabellenregion und noch dazu bei Tabellennachbarn sollte man unter normalen Umständen enge Spiele erwarten. Im bisherigen Saisonverlauf stellten die beiden Teams diese Theorie allerdings deutlich auf den Kopf: Mitte Oktober kassierten die Tigers eine deftige 2:10-Heimklatsche, nur um sich wenige Wochen später mit einem 9:2-Heimsieg zu revanchieren. Im ersten Spiel dieses Kalenderjahres gab es dann einen klaren 5:0-Heimsieg der Black Hawks.

In den letzten acht Spielen gelangen dem Team von Trainer Petr Bares zwei Siege – gegen die beiden direkten Konkurrenten Peiting und eben Bayreuth zum Jahresbeginn – auf die dann zuletzt sechs Niederlagen folgten. Eben gegen Peiting treten die Blackhawks auch an diesem Freitag an. Am vergangenen Wochenende unterlag man Stuttgart nach Verlängerung, am Sonntag führte man nach 41 Minuten mit 6:4(!) in Heilbronn – ehe die Falken mit einem furiosen Schlussspurt noch einen 9:6-Heimsieg daraus machten.

Topscorer in der Drei-Flüsse-Stadt ist Routinier Andrew Schembri (16 Tore+ 25 Vorlagen) vor Arturs Sevcenko (14 + 24) und Carter Popoff (19 + 13), punktbester Verteidiger ist Niko Joki (3 + 20). Im Tor steht meist Marco Eisenhut, seine Fangquote liegt bei 90,1 Prozent. Das Powerplay der Gastgeber kann sich mit einer Quote von 22,6 Prozent (Tiger: 18,5 Prozent) durchaus sehen lassen, im Unterzahlspiel liegt man aber bei nur 75,2 Prozent (Tigers: 77,8 Prozent). Die special teams dürften auch am Sonntag oft zu sehen sein, treffen mit den Blackhawks (14,6 Strafminuten/Spiel) und den Tigers (13,9) die beiden „unfairsten“ Teams der Oberliga Süd aufeinander.

Gerade mit Blick auf die Tabellensituation wollen die Tigers am Sonntag wichtige Punkte einsammeln, um die Hoffnung auf einen Einzug in die Pre-Playoffs am Leben zu halten. Nicht zur Verfügung steht dabei Michal Spacek. Der Verteidiger laboriert an einer Unterkörperverletzung und fällt vorerst aus. Eine genaue Prognose zu einer Rückkehr aufs Eis ist aktuell noch nicht möglich.

-kno-

