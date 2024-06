Das Dutzend voll â€“ „Urgestein“ Stefan Mechel verlÃ¤ngert beim TEV

Miesbach. (PM TEV) Zum festen Inventar beim TEV gehört mittlerweile der 28-jährige Verteidiger Stefan Mechel und auch in der kommenden Saison wird das Miesbacher...

Miesbach. (PM TEV) Zum festen Inventar beim TEV gehört mittlerweile der 28-jährige Verteidiger Stefan Mechel und auch in der kommenden Saison wird das Miesbacher Eigengewächs wieder das rot-weiße Trikot seines Heimatvereins tragen.

Er geht somit bereits in seine zwölfte Saison beim TEV Miesbach.

Sein Debüt für die erste Mannschaft feierte Stefan 2012 bereits im Alter von 17 Jahren und blieb seinem Heimatverein, bis auf ein Oberligajahr bei den Tölzer Löwen 2015, stets treu.

So lernte die Nummer 19 der Kreisstädter das Schlittschuhlaufen in der Miesbacher Eishalle und durchlief sämtliche Nachwuchsteams beim TEV. Der 1,83m große Linksschütze entwickelte sich in den letzten Jahren zur festen Größe in der TEV-Defensive und absolvierte bereits 314 Spiele für die erste Mannschaft seines Heimatvereins in denen er 17 Tore erzielte und 75 Treffer vorbereitete.