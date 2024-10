Das Doppel-Dingolfing-Duell â€“ EHC Waldkraiburg auf Zielgeraden der Vorbereitung

Waldkraiburg. (PM EHC) Die Vorbereitungsphase zur Eishockey Bayernliga geht in ihre finale Phase. Am kommenden Wochenende stehen am 04.10 zu Hause um 19:00 Uhr...

Waldkraiburg. (PM EHC) Die Vorbereitungsphase zur Eishockey Bayernliga geht in ihre finale Phase.

Am kommenden Wochenende stehen am 04.10 zu Hause um 19:00 Uhr und am 06.10. auswärts um 18:00 Uhr für die Waldkraiburger Löwen noch zwei Spiele im Doppelvergleich gegen Dingolfing an, bevor es im ersten Spiel um Punkte am 13.10. gegen Landsberg wieder um Punkte geht.

Auf die Waldkraiburger Löwen und ihre Zuschauer, kommt in diesem Jahr eine Umstellung zu. Statt wie gewohnt um 20:00 Uhr, finden Eishockeyspiele in Waldkraiburg ab dieser Saison, freitags um 19:00 Uhr statt. Dies sollte in den meisten Fällen sicherstellen, dass etwaiger Lärm vor 22 Uhr beendet ist. So trifft der EHC Waldkraiburg am kommenden Freitag also ab 19:00 Uhr auf die „Isar Rats“ vom EV Dingolfing.

Für die Niederbayern ist die kommende Saison, nach ihrem Aufstieg 2022/2023 bereits die zweite Saison in der Bayernliga. In der letzten Spielzeit schloss man die Vorrunde nach 30 Spielen zwischen Geretsried und Schweinfurt auf dem 13. Tabellenplatz ab. Nicht zuletzt dank ihrer enormen Auswärtsstärke in der Abstiegsrunde (14 Punkte aus 7 Spielen), sicherten sich die „Isar Rats“ letztlich den Verbleib in der Liga.

Um diesen Verbleib – oder womöglich ein noch höheres Ziel, auch dieses Jahr zu sichern, verstärkte sich der EV Dingolfing entsprechend in der Sommerpause. Mit der Empfehlung von 29 Punkten kam vom TSV Erding Leon Abstreiter an die Isar, ebenso wie Torhüter Christoph Schedlbauer der zuletzt in Passau, zuvor jedoch lange in Erding den Kasten sauber hielt. Mit Ondřej Matas verpflichtete man zudem einen 21-jährigen Deutsch-Tschechen, der sich bereits einige Jahre in Nordamerika Erfahrung aneignete. Bei wohlklingenden Teams wie den „Dallas Snipers“, den „Jersey Hitmen“ oder den „Casper Roughnecks“ ging er auf Torejagd. Zumindest bei Letzteren konnte er eine Ausbeute von 36 Punkten aufweisen, bevor er für einige Spiele in die zweite slowakische Liga wechselte.

Dingolfing sollte also bestens gerüstet sein für die anstehenden Aufgaben. Das zeigen auch die Ergebnisse aus der bisherigen Vorbereitung der Isarstädter. Zwar bezwang man den Landesligisten aus Trostberg am 13.09. noch etwas mühsam mit 4:3 nach Overtime, doch sah das gegen den EHC Straubing (9:5), Peißenberg (5:3) und zweimal Pfaffenhofen (4:2, 5:1) schon deutlich besser aus.

Auch eine gute Vorbereitung zeigten die Löwen bisher. Sieht man von der Niederlage in Burgau ab, der trotzdem viel Gutes und Wichtiges abgewonnen werden konnte, überzeugten die Löwen bisher auf ganzer Linie. Alle Reihen wirkten schon früh sehr eingespielt, der vielbeschworene „Spirit“ im Team scheint zu passen und nach und nach überträgt sich das auch auf die Zuschauer. Der Plan und die Hoffnung scheint es zu sein, dass Fans und Mannschaft, wie auch letztes Jahr, wieder eine Einheit bilden. 41 Tore schossen die Löwen in den bisher gespielten fünf Vorbereitungspartien.

Beherrscht man die Division im Kopf, kommt man somit auf mehr als acht Tore pro Partie, womit der Torhunger des EHC Waldkraiburg klar belegt ist. Allen voran sind hier die Spieler Jakub Šrámek, Florian Maierhofer und Kapitän Nico Vogl zu nennen, die mit acht, sieben und sieben Treffern diese Liste anführen. Aber auch Verteidiger Daniel Hora der, noch beseelt vom Aufstieg, bereits mit 12 Vorlagen und einem Tor glänzen konnte.

Das Heimspiel der Löwen wird wie gewohnt am Freitag auch auf Sprade.tv übertragen. Die Partie in Dingolfing übertragen die „Isar Rats“ auf „Staige.tv“. aha