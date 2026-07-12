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Das deutsche Eishockey trauert um Jupp Kompalla

Der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter ist am heutigen Sonntagmorgen im Alter von 90 Jahren verstorben / Referee leitete mehr als 2000 Erstligapartien, über 150 Länderspiele und war bei drei Olympischen Spielen sowie elf Weltmeisterschaften im Einsatz

12. Juli 20261 Mins read183
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Josef "Jupp" Kompalla - © City-Press
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Neuss. (PM DEL) Das deutsche Eishockey trauert um Josef „Jupp“ Kompalla.

Der langjährige Weltklasse-Schiedsrichter ist am heutigen Sonntagmorgen im Alter von 90 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Mit Kompalla, der nach seinem Karriereende 1992 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) als Schiedsrichter-Beauftragter, Mitglied des Disziplinarausschusses und Schiedsrichter-Beobachter tätig war, verliert die Eishockeywelt eine prägende Persönlichkeit, die den Eishockeysport in Deutschland und auch auf internationaler Ebene über viele Jahre hinweg nachhaltig mitgestaltet hat. Geboren am 13. März 1936 im oberschlesischen Kattowitz, begann Kompallas Laufbahn als Verteidiger. 1969 absolvierte er einen Schiedsrichterlehrgang und wurde in der Folge zu einem der international gefragtesten Unparteiischen seiner Zeit.

Im Verlauf seiner Karriere leitete er mehr als 2000 Erstligapartien und über 150 Länderspiele. Der Eishockey-Weltverband IIHF berief Kompalla zu elf Weltmeisterschaften sowie den Olympischen Winterspielen 1976, 1980 und 1984. Höhepunkt seiner Laufbahn war die Leitung des entscheidenden achten Spiels der Summit Series 1972 zwischen der UdSSR und Kanada in Moskau. Für seine Verdienste wurde Kompalla 1992 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Er ist Mitglied der Hall of Fame des Eishockey-Weltverbandes und der Hockey Hall of Fame Deutschland sowie Ehrenmitglied des Deutschen Eishockey Bundes (DEB).

„Die deutsche Eishockey-Familie verliert mit Jupp einen ihrer ganz Großen“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL. „Jupp hat mich in den vergangenen drei Jahrzehnten als guter Freund und auch als Ratgeber eng begleitet. Daher bin ich sehr froh, dass wir ihn im Rahmen unserer Award-Show im vergangenen März anlässlich seines 90. Geburtstags noch einmal persönlich für seine überragenden Leistungen würdigen konnten.“

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