Das Derby geht an Bozen â€“ HC Pustertal mit 4:1 in einer ausverkauften Sparkasse Arena geschlagen

Bozen. (PM HCB) Ein großartiger Hockeyabend in der Sparkasse Arena in Bozen.

Vor 6.738 Zuschauern in einer komplett ausverkauften Arena besiegte der HCB Südtirol Alperia die Rivalen aus Südtirol, den HC Pustertal, mit 4:1 und gewann damit auch das dritte Derby der Saison. Nach einem 1:1 in den ersten 40 Spielminuten (Tore von Glira und Christoffer) zogen die Foxes im dritten Drittel mit Toren von DiGiacinto, Helewka und Frigo davon.

Der Spielverlauf:

Trainer Glen Hanlon stellt die Angriffsreihen komplett um, während Spornberger und Christoffer ins Team zurückkehren. Miglioranzi, Halmo und Brunner wurden im Rahmen der Rotation geschont.

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei Bozen die Kontrolle übernehmen wollte. Allerdings wurden zu viele Chancen von den Weiß-Roten vergeben: McClure und Salinitri trafen den Pfosten, im Powerplay vergab Bradley eine klare Möglichkeit, und kurz darauf konnte auch Frank vor Pasquale nicht abschließen. Pustertal zeigte sich effizienter und ging in der 10. Minute in Führung: Findlay bediente Glira, der aus dem Slot einen unhaltbaren Handgelenkschuss für Harvey abfeuerte. Die Weiß-Roten versuchten zu reagieren, aber Pasquale parierte erneut einen Versuch von Salinitri. In den letzten Minuten erhöhte Pustertal den Druck, was Bozen in Schwierigkeiten brachte. Harvey musste gegen Petan und Frycklund retten, um den Rückstand nicht zu vergrößern.

Die Foxes agierten im Mitteldrittel stürmisch. McClure vergab zunächst den Ausgleich, nachdem er von DiGiacinto vor Pasquale freigespielt wurde. Doch in der 23. Minute war es dann soweit: Christoffer traf aus dem Slot, sein Schuss prallte vom Pfosten ins Tor. Die Weiß-Roten erhöhten den Druck weiter und zwangen die Schwarz-Gelben zu langen Wechseln in der eigenen Verteidigungszone. Obwohl Bozen im Powerplay agieren konnte, vergaben sie eine große Chance durch Finoro. Zur Mitte des Spiels eröffnete ein Turnover von Pustertal eine Möglichkeit für Frigo, der von Salinitri bedient wurde. Sein Schuss schien ins Netz zu gehen, während das Tor durch Pasquales Rettungsversuch verschoben wurde. Nach langer Videoüberprüfung entschieden die Schiedsrichter, dass kein Tor erzielt wurde. In Unterzahl hatte Pustertal die größte Chance des Drittels: Harvey verschenkte den Puck an Petan, der Hults umspielte und aufs Tor schoss, aber Harvey machte seinen Fehler mit einer spektakulären Blocker-Parade wieder gut.

Zu Beginn des letzten Drittels musste die Sparkasse Arena kurz den Atem anhalten, als Findlay in einem Alleingang Harvey zu zwei Rettungstaten zwang. In der 44. Minute brachte Bozen die Führung: Ein Schuss von Spornberger von der blauen Linie wurde von DiGiacinto ins Tor abgefälscht. Wenige Minuten später, in der 47. Minute, folgte das 3:1: Bourque eroberte den Puck an der Bande und bediente Helewka, der sicher verwandelte. Kurz darauf wurde Frycklund nach einem Check gegen McClure vorzeitig in die Kabine geschickt, und im Powerplay erzielte Bozen das 4:1: In der 48. Minute scheiterte Salinitri zunächst an Pasquale, aber Frigo verwandelte den Abpraller. Dieses Tor besiegelte den Ausgang des Spiels, denn Pustertal überstand zwar die restlichen Minuten in Unterzahl, fand aber offensiv keine Mittel mehr, um das Spiel zu drehen.

Für Frank und sein Team steht nun ein Ruhetag an, bevor es am Dienstag Richtung Steiermark geht. Am Mittwoch, dem 8. Januar, treffen sie um 18:30 Uhr auf die Graz99ers.

HCB Südtirol Alperia – HC Pustertal 4 – 1 [0-1; 1-0; 3-0]

Tore: 10:00 Daniel Glira (0-1); 22:31 Braden Christoffer (1-1); 43:43 Cristiano DiGiacinto (2-1); 46:24 Adam Helewka (3-1); 47:47 Luca Frigo PP1 (4-1)

Torschüsse: 21-24

Strafminuten: 0-31

Schiedsrichter: Nikolic K., Piragic / Mantovani, Pardatscher

Zuschauer: 6.738 (sold out)

