Das DEL2-Perspektiv-Camp kehrt nach Selb zurÃ¼ck

Neuss. (PM DEL2) Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL2) richtet vom 26. bis 30. Juli 2025 das 6. DEL2-Perspektiv-Camp aus.

Nach dem erfolgreichen Debüt im Vorjahr kehrt das Camp aufgrund der hervorragenden Rahmenbedingungen und des starken Engagements des örtlichen Stammvereins nach Selb zurück. Im Jahr 2026 zieht das Perspektiv-Camp weiter und wird an einem anderen, noch zu benennenden Standort durchgeführt.

Das fünftägige Camp richtet sich an talentierte Nachwuchsspieler der Jahrgänge 2008 bis 2010 und bietet insgesamt 48 Plätze. Die Teilnahme ist für alle Spieler kostenlos, da das Camp vollständig von der DEL2 finanziert wird. Neben einer umfassenden Betreuung – inklusive Unterkunft und Verpflegung – erwartet die jungen Talente ein intensives Programm mit On-Ice- und Off-Ice-Trainingseinheiten, taktischen Schulungen sowie wichtigen Einblicken in die Anforderungen des Profibereichs. Ziel ist es, den Spielern eine professionelle Umgebung zu bieten, in der sie sich sportlich und persönlich weiterentwickeln können.

Anmeldungen für das Camp sind ab April 2025 möglich.

Markus Gleich, Standort- und Talententwickler der DEL2: „Das Perspektiv-Camp ist ein zentraler Bestandteil unserer Nachwuchsförderung und bietet jungen Talenten die Möglichkeit, sich unter idealen Bedingungen weiterzuentwickeln. Neben erstklassigem Training profitieren die Teilnehmer auch von wertvollen Impulsen für ihre persönliche und sportliche Entwicklung. Die moderne Infrastruktur und das Engagement des Vereins schaffen ideale Voraussetzungen für ein erfolgreiches Camp. Wir sind überzeugt, dass die Teilnehmer hier optimale Bedingungen vorfinden, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen und wertvolle Erfahrungen für ihre weitere Karriere zu sammeln. Wir sehen das Camp nicht nur als Investition in die Zukunft des deutschen Eishockeys, sondern auch als eine Plattform, die Spielern und Trainern neue Perspektiven eröffnet.“

Sebastian Setzer, 2. Vorstand VER Selb e.V: „Es ist eine große Auszeichnung, erneut Gastgeber des DEL2-Perspektiv-Camps zu sein. Die Förderung junger Talente ist nicht nur ein Kernanliegen der DEL2, sondern auch eine Herzensangelegenheit für uns als Verein. Die Rückkehr des Camps zeigt, dass unser Engagement und unsere Arbeit auf diesem Gebiet geschätzt werden. Wir sehen dies als Chance, nicht nur die Zukunft des deutschen Eishockeys zu unterstützen, sondern auch unsere eigene Nachwuchsarbeit weiter zu stärken. Unser gesamtes Team freut sich darauf, die jungen Talente willkommen zu heißen und ihnen eine unvergessliche Erfahrung zu bieten.“

