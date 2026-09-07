Das Bodenseederby der Islanders gegen die HC Tigers feiert beim Testspiel Premiere

Lindau. (EVL) Nach dem Auswärtssieg am vergangenen Freitag in Landsberg und dem Erfolg des sonntäglichen Testspiels in Romanshorn gegen die Pikes Oberthurgau gehen die EV Lindau Islanders mit breiter Brust in die nächste Herausforderung.

Am Dienstag, den 08. September, wartet um 20 Uhr im Messestadion Dornbirn der neue Ligakonkurrent und Derbygegner HC Tigers – ein Duell, das schon in der Vorbereitung elektrisiert. Für alle Daheimgebliebenen wird das Spiel live und kostenpflichtig auf SpradeTV übertragen.

Die Islanders wollen an die bisherigen Leistungen anknüpfen, die vor allem durch Tempo, Entschlossenheit und eine geschlossene Mannschaftsleistung geprägt waren. Gleichzeitig betont das Trainerteam, dass das Ergebnis im dritten Testspiel nicht allein im Mittelpunkt stehen wird. Die Partie gegen die Tigers soll genutzt werden, um weitere taktische Varianten zu testen, Formationen zu mischen und den Spielern wertvolle Eiszeit zu geben. Der Fokus liegt klar auf Entwicklung, Intensität und dem nächsten Schritt in Richtung Saisonstart.

Doch die vergangene Woche brachte auch Rückschläge: Im Training und beim Spiel in Landsberg schlug das Verletzungspech zu. Patrick Raaf Effertz fällt mit einer Oberkörperverletzung weiterhin aus, während Damian Schneider aufgrund einer ähnlichen Blessur in dieser Woche weitere medizinische Untersuchungen absolvieren muss. Beide fehlen damit im Derby-Testspiel und zwingen das Trainerteam zu personellen Anpassungen.

In Romanshorn stand deshalb Förderlizenzspieler Ryan Odude von den Towerstars Ravensburg und Marvin Wucher per Gastspielgenehmigung im Lindauer Kader um die etwas dezimierte Verteidigung aufzufüllen.

Die Islanders reisen also mit einer Mischung aus Selbstvertrauen, Experimentierfreude und dem klaren Willen, ihren Weg konsequent weiterzugehen, nach Dornbirn. Das Bodenseederby mag „nur“ ein Testspiel sein – doch die Intensität, die Emotionen und die Bedeutung für beide Clubs werden spürbar sein, sobald der erste Puck fällt.

Das weitere Vorbereitungsprogramm der EV Lindau Islanders

11.09.26 – Peißenberg Miners 20.00 Uhr (A) – flatbuy Arena Peißenberg

13.09.26 – EHC Arosa 16.00 Uhr (H) – Family Day in der BPM-Arena

527 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht