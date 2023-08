Top Online Casino Ã–sterreich legal â€“ Welche sind legal und sicher?

Artikel anhören Anzeige Natürlich ist ein Besuch im Online Casino Österreich legal. Welche sind legal, ist vielleicht die bessere Frage. Es gibt doch nicht...

Natürlich ist ein Besuch im Online Casino Österreich legal. Welche sind legal, ist vielleicht die bessere Frage. Es gibt doch nicht viele Online Casinos in Österreich. Das hängt davon ab, wie man das genau versteht. Denn es gibt zwar ein Monopol im Glücksspiel in Österreich, weswegen es nur ein einziges Online Casino in Österreich gibt. Das betrifft aber nur Anbieter, welche Online Casino Seiten im Inland betreiben möchten. Diese Online Glücksspiel Plattformen sind vom österreichischen Glücksspielmonopol betroffen.

Doch ausländische Anbieter können ihre Online Casinos in Österreich auch betreiben, aber nur vom Ausland aus. Die Online Casino Konzession stammt dann von einer andere Behörde. Das Online Casino wird dann nach dem dortige Glücksspielgesetz reguliert. Das Bundesministerium für Finanzen hat darauf dann keinen Einfluss, weil diese Casino-Seiten außerhalb der österreichischen Grenzen liegen.

Was für Spieler im Online Glücksspiel in Österreich gilt

Gleichzeitig gibt es aber im österreichischen Glücksspielgesetz keinen einzigen Hinweis darauf, dass die österreichischen Spieler nicht Online Glücksspiele spielen dürfen, wo sie wollen. Natürlich spielen auch viele Leute aus Österreich gerne im Win2Day Casino der Casino Austria AG. Aber im Internet finden die Österreicher ein fast unendliches Angebot noch höherer Bonusangebote und eine noch größere Spielauswahl. Solange auch noch eine Lizenzierung für die Casino Spiele vorliegt, haben diese Online Spielbanken ebenso ein legales Angebot.

Das Kuriose ist in Österreich, dass es im staatlichen Fernsehen sogar Werbung für ausländisches Online Glücksspielgibt. Laut Glücksspielgesetz dürfte das gar nicht möglich sein, aber diese Anbieter nutzen aus, dass Sportwetten in Österreich nicht als Glücksspiele gelten. Daher ist die Legalität der Anbieter von Sportwetten gegeben, sobald sie eine Gewerbeberechtigung wie jede Firma haben.

Im Angebot dieser legalen Sportwetten-Anbieter gibt es aber dann auch Online Casinos. Die Medien haben schon viel zu diesem Thema geschrieben. Das Spannende an diesem Thema ist nämlich, dass auf diese Weise rein theoretisch „illegale“ Online Glücksspiel Anbieter in Österreich im ersten Quartal 2023 bereits „offiziell“ 37,9 Millionen Euro Bruttospieleinnahmen generiert haben. Dafür bezahlen die Glücksspiel-Plattformen im Internet brav Steuern an das österreichische Finanzamt und gehen dadurch vollkommen straffrei aus. Das ist eine typisch österreichische Lösung und die Frage nach der Lizenz ist damit erledigt. Die Antwort ist also wieder einmal das liebe Geld.

Die besten legalen Casino Seiten für Österreicher

Dass Sie also als Gäste überall in ausländischen Online Casinos spielen dürfen, hätten wir damit geklärt. Dass es bei den ausländischen Anbietern von Online Casinos oft viel höhere Bonusangebot und viel mehr Online Casino Spiele und Live Casino Games gibt, haben wir auch schon verraten.

Jetzt bleibt uns nur noch übrig, dass wir Ihnen unsere Online Casino Liste verraten, wo Sie Ihr Glück versuchen sollten. Denn diese Online Casinos haben unsere Experten auf Legalität und die Auswahl und Qualität der Boni und Casino Spiele hin überprüft. Die folgenden Plattformen können wir Ihnen wärmstens empfehlen, weil diese die meisten Vorteile gegenüber den einheimischen Anbietern haben.

Den neuen Spielern des Bizzo Online Casinos wird ein zweiteilige Willkommensbonus und ein Bonus für jede Einzahlung geboten. Im VIP-Programm gibt es nicht nur 30 Level zu erklimmen. Die Prämien steigen bis auf sagenhafte 150.000 € in der höchsten Stufe an. Die Turniere finden nicht nur an Online Spielautomaten statt, sondern auch in Table Games in der Luxury Table Battle.

Auch das Hell Spin Casino bietet nicht nur Turniere für Spielautomaten, sondern auch für Tischspiele. In der Ruhmeshalle kämpfen die besten Spieler um einen Platz unter den ersten drei. Die riesige Auswahl an Online Casino Spielen stammt von 67 Softwareanbietern. Die Live Casino Spiele von 17 Anbietern.

Das Rolling Slots Casino bietet nicht nur einen besonders hohen Willkommensbonus mit hunderten Freispielen. Hier finden auch gleichzeitig sechs und mehr Turniere statt, wo die Spieler um einen hohen Preis-Pool spielen können.

Für die komplette Registrierung verspricht das Need for Spin Casino ein Willkommenspaket von 300 % Bonus bis zu 1.000 € plus 300 Freispiele. Hier laufen ebenfalls 6 Turniere gleichzeitig und die Einzahlung von Kryptowährungen sind möglich.

Mit einem attraktiven Willkommensbonus inklusive Freispiele geht es los, aber richtig interessant wird es im VIP-Programm mit einem Hauptpreis von 100.000 €. Auch finden Sie mehrere hundert Live Casino Spiele von unglaublichen 16 Softwareanbietern im Live Casino Bereich.

Das 20Bet Casino begrüßt neue Spieler sogar mit einem zweiteiligen Willkommenbonus über die ersten beiden Einzahlungen mit jeweils einem Freispiele-Bonus. Auch hier können die Menschen aus aller Welt um einen Hauptpreis von 100.000 € im VIP-Club spielen.

Wer sich mit anderen Spielern messen möchte, ist im National Casino genau richtig. 6 Turniere gleichzeitig, wobei es sogar eines für Tischspiele gibt. Die Anzahl der Turniere und Bonusangebote des Casinos wird jederzeit in der Sidebar angezeigt.

Ein sagenhafter Willkommensbonus bis zu 1.500 € plus 500 Freispiele ist kaum zu überbieten. Hier sollten Sie in einem beliebigen Spiel Ihr Glück mit echtem Geld versuchen. Insgesamt stehen neben vielen anderen Casino Spielen 5.644 Video Slots zur Auswahl.

Golden Star

Ein Willkommensbonus von 100 MBTC plus 100 Freispiele kommt selten vor im Internet. Die Auswahl an Casio Spielen enthält auch viele Spiele für High Roller mit hohen Einsätzen von echtem Geld.

Fazit zu legalen Online Casinos in Österreich

Es gibt ausreichend legale Online Casino Seiten für Österreich mit unzähligen guten Casino Spielen und hohen Bonusangeboten. Am besten wählen Sie zum Spielen eines unserer empfohlenen Casinos mit Lizenz, die in Ihrem Land verfügbar sind. Dort finden Sie alles, was das österreichische Spielerherz begehrt.

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Welches Online Casino zahlt wirklich aus?

Jeder Spielautomat und jedes Casino aus unserer obigen Liste für das Land Österreich hat eine Lizenz und zahlt daher immer zuverlässig aus, solange es keinen triftigen Grund gibt, der dagegen spricht, wie nicht erfüllte Bonusbedingungen.

Welche Online Casinos sind wirklich gut?

Wir empfehlen für das Land Österreich die obigen neun Online Casinos, die alle lizenziert sind und alles an Casino Spielen bieten, was man sich wünschen kann.

Ist Glücksspiel in Österreich erlaubt?

Ja, im Land Österreich sind Glücksspiele erlaubt. Jedes Spiel, das man aus internationalen Casinos kennt, gibt es auch als Casino Spiele in Österreich. Man muss sich hierzulande auch nicht mit Video-Ident-Verfahren oder Foto identifizieren.

Welche Online Casinos ohne Limit?

So etwas wie ein gesetzliches Limit gibt es in Österreich nicht. Jedes Casino und alle Spiele haben ihre eigenen Limits. Falls Sie das Limit für ein Spiel nicht herausfinden können, fragen Sie einfach den Kundensupport vom Casino im Live-Chat.

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!