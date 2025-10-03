Das Beste kommt zum Schluss: Alexander Krafczyk verlängert nochmals um ein Jahr beim ESV Buchloe

Buchloe. (chs) Er ist eines der prägendsten, wenn nicht sogar das prägendste Gesicht der jüngeren Vergangenheit beim ESV Buchloe.

Die Rede ist von Stürmer Alexander Krafczyk, bei dem lange Zeit nicht abzusehen war, ob er nochmals ein Jahr bei den Piraten dranhängen wird. Demnach mussten Fans und auch die Verantwortlichen der Buchloer bis zuletzt geduldig sein. Doch das Warten hat sich nun gelohnt, denn jetzt ist klar, dass die Identifikationsfigur und der Publikumsliebling der Freibeuter tatsächlich seine Zusage nochmals für ein weiteres Jahr bei den Gennachstädtern gegeben hat.

„Das ist eine unglaublich tolle Nachricht für uns und freut mich persönlich sehr, dass Alex nochmals ein Jahr dranhängt“, berichtet Team-Manager David Strodel über den 37-jährigen Stürmer mit dem knallharten Direktschuss, dessen Qualitäten unbestritten, allseits bekannt und beim ESV ungemein geschätzt sind. „Alex identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem ESV, er ist ehrgeizig, hängt sich immer voll rein und stellt sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft“, umreißt Strodel nur ein paar der Eigenschaften eines charakterlich und menschlich unglaublich wertvollen Mannes für die Rot-Weißen, den der Buchloer Team-Manager als ein „echtes Gesicht der Pirates“ betitelt.

Es wird somit die zehnte Saison sein, in die Alexander Krafczyk in der anstehenden Spielzeit geht. Und lange war nicht klar – wie anfangs bereits angeklungen – ob es diese zehnte Saison in der beeindruckenden Karriere des Angreifers mit der Nummer 96 im ESV-Dress überhaupt geben wird. „Viele haben den Sommer über auf diese Meldung gewartet, und ich bin sehr froh, dass wir diese positive Botschaft nun verkünden können“, lässt Strodel wissen. „Alex hat sich im Sommer beruflich neu orientiert und wollte daher zunächst abwarten, bevor er eine Entscheidung trifft – denn wenn er etwas macht, dann zu 100 Prozent, denn genau das zeichnet ihn aus.“

Immer 100 Prozent ist tatsächlich die richtige Bezeichnung für den sympathischen Familienvater, der in seinen nunmehr fast zehn Jahren beim ESV kaum einmal ein Spiel verpasst hat und für das Team und seine Farben immer alles reinwirft. Dabei ist Krafczyk von Beginn an zu einem unverzichtbaren Leistungsträger und im Lauf der Jahre zu einer echten Vereinslegende avanciert.

Schließlich hat er erst kürzlich zum Ende der vergangenen Saison hin die Schallmauer von 500 Scorerpunkten im Piraten-Trikot geknackt, was in der ESV-Historie wohl einmalig sein dürfte. „Meines Wissens hat kein anderer Spieler das in der Geschichte des Vereins geschafft“, meint auch Strodel, der Krafczyk auch für seine Treue zu den Piraten schätzt. „Er hat in den letzten Jahren alle Höhen und Tiefen mitgemacht“, gibt der Buchloer Team-Manager zu bedenken und daher ist man im ESV-Lager umso glücklicher, dass das aktive Kapitel des Ausnahmestürmers nach über 320 Pflichtspielen mit weit über 200 Toren bei den Piraten noch nicht zu Ende ist. Immerhin war Alexander Krafczyk mit 21 Toren und 22 Assists auch in der abgelaufenen Spielzeit wieder einmal einer der gefährlichsten Scorer im ESV-Team. Daher ist man bei den Verantwortlichen der Freibeuter überglücklich und stolz, dass das Beste, beziehungsweise der Beste mit seiner Verlängerung nun zum Schluss kommt. Und wenn alles glatt läuft wird Krafczyk bereits an diesem Wochenende bei den letzten beiden Testspielen am Freitag in Geretsried und am Sonntag zu Hause gegen Sonthofen (18 Uhr/Live bei SpradeTV) wieder mit an Bord seiner Piraten sein.

