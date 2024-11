Das 244. Rheinische Derby geht deutlich mit 5:1 an die Kölner Haie

Köln. (MR) Nach der ärgerlich 2:5 Niederlage der Haie am Freitag zeigten sie heute eine gute Reaktion. Für das Derby muss aber ja auch...

Köln. (MR) Nach der ärgerlich 2:5 Niederlage der Haie am Freitag zeigten sie heute eine gute Reaktion. Für das Derby muss aber ja auch niemand motiviert werden, da laufen die Beine fast von allein – auch bei der DEG, die am Freitag am Ende stehend k.o. war. Für die Landeshauptstädter reichte es aber erneut nicht für Punkte.

Die letzten drei Derbys hatten die Haie für sich entscheiden können, und auch dieses Mal sollten die Punkte in der Domstadt bleiben, hatte man sich gedacht. Dass der ewige Rivale etwas dagegen hätte, war natürlich klar. Vor sehr gut gefülltem Rund legten beide Teams druckvoll los. Allerdings zeigten beide Mannschaften eine ziemlich hohe Fehlerquote, und der verbissene Kampf, der ein Derby auch auf dem Eis ausmacht, war im Startabschnitt noch nicht zu sehen. Eine Strafe wurde gegen die Haie gepfiffen, woraus die DEG nichts machen konnte. Die Fans hätten im Anschluss auch gerne drei oder vier Pfiffe für die Haie gesehen. Ansonsten egalisierte man sich über weite Strecken, und das torlose Unentschieden zur Pause entsprach dem Spielgeschehen. Im zweiten Durchgang nahm das Spiel an Fahrt auf, die Haie kamen sofort vor das Tor, und Storm schob eine lose Scheibe in das halb leere Tor – Haukeland hatte den ersten Schuss geblockt, Dann war die Scheibe frei, und Storm bedankte sich. Wenig später ein großer Aufreger: Düsseldorf im 2 auf 1, Roßmy wurde geschubst, dass er selbst ins Tor rutschte und dabei Hudaček touchierte. Nach kurzer Behandlung konnte der Goalie aber weiterspielen. Für die Haie gesellte sich wenig später ein weiterer Spieler auf die Strafbank, doch die Gäste konnten aus dieser längeren doppelten Überzahl keinen Nutzen ziehen. Zur Drittelmitte war es aber doch soweit, und Düsseldorf kam auf den Würfel – Verteidiger Akdag hatte die Scheibe an der Bande abgestaubt und aus kurzer Distanz Hudaček düpiert. Aber die Freude im Gästeblock währte nicht lange. Zunächst im Powerplay legten die Hausherren wieder vor und konnten sogar binnen 90 Sekunden einen Doppelschlag daraus machen. Damit war der Gästeblock wieder ruhig gestellt.

Haie nehmen das Momentum mit in den Schlussabschnitt

Auch aus der zweiten Pause kamen die Domstädter mit dem Frühstart, aus der Kurzdistanz tummelte Aubry den Düsseldorfer Schlussmann. Damit waren die Gäste endgültig ruhig, und auf dem Eis ließ man den Gegner jetzt am langen Arm verhungern. Die Landeshauptstädter rannten zwar zunächst noch an, gerieten jedoch nochmals in Unterzahl, die schließlich zu einem weiteren Treffer der Hausherren führte (55.). Auf Düsseldorfer Seite gab es noch die eine oder andere Einzelaktion, doch am Ende konnten sich die Haie über einen deutlichen Derbygewinn freuen. Die Mannschaft wurde noch lange auf dem Eis gefeiert mit samt „Derbysiegerfoto“ und Hudashow.

Es spielten:

KEC – 35 Julius Hudaček – 17 Jan Luca Sennhenn, 47 Veli-Matti Vittasmäki – 62 Parker Tuomie, 89 Gregor MacLeod, 82 Alexandre Grenier; 53 Adam Almquist, 22 Maximilian Glötzl – 9 Maxi Kammerer, 15 Louis-Marc Aubry, 19 Frederik Storm; 57 Brady Austin, 91 Moritz Müller – 18 Josh Currie, 21 Juhani Tyrväinen, 92 Håkon Hänelt; 34 Elias Lindner, 5 Robin van Calster, 33 Tim Wohlgemuth, 46 Kevin Niedenz

DEG – 40 Henrik Haukeland – 7 Sinan Akdag, 4 Paul Postma – 87 Philip Gogulla, 44 Jacob Pivonka, 72 Bennet Roßmy; 16 Kyle Cumiskey, 67 Bernhard Ebner – 24 Alex Blank, 86 Drake Rymsha, 21 Brendan O’Donnell; 5 Moritz Wirth, 3 Alec McCrea – 94 Tyler Angle, 14 Justin Richards, 92 Jakub Borzecki; 42 Luis Üffing, 17 Lenny Boos

Die Tor erzielten:

1:0 (21:03) Storm

1:1 (31:24) Akdag (Angle)

2:1 (37:10) Aubry (Currie, MacLeod) PP1

3:1 (38:53) Almquist (Storm, Aubry)

4:1 (40:54) Aubry (Almquist, Storm)

5:1 (54:46) Storm (Almquist, Tuomie) PP1

Schiedsrichter: 17 Kilian Hinterdobler, 18 Lukas Kohlmüller (51 Dominic Kontny, 54 JP Priebsch)

Strafen: KEC – 6 Min.; DEG – 8 Min.

Zuschauer: 18.600