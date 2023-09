Das 240. Rheinische Derby â€“ geht im Nachsitzen an die DEG

Artikel anhören Köln. (MR) Die Voraussetzungen könnten unterscheidlicher nicht sein bei den beiden Rivalen: Die Haie spielen erfrischendes, gradliniges Hockey, können auf einen vollen...

Köln. (MR) Die Voraussetzungen könnten unterscheidlicher nicht sein bei den beiden Rivalen: Die Haie spielen erfrischendes, gradliniges Hockey, können auf einen vollen Kader zurückgreifen, die Neuzugänge konnten schon zeigen, wofür sie geholt wurden. 50 km stromabwärts gibt es bei Fans und Verantwortlichen bereits so früh in der Saison einige Sorgenfalten, da man die Ausfälle von gleich drei Leistungsträgern verkraften muss, die Specialteams (noch) kränkeln und auch die Neuen im Team noch nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnten.

Daher empfängt also am heutigen 4. Spieltag der Tabellenerste das Schlußlicht. Nachdem ein Puckkind namens „Moritz Müller“ unter großem Applaus das Spielgerät auf das Eis gebracht hatte, ging es munter zur Sache. Beide Goalies wurden zunächst warmgeschossen, ehe in der 9. Spielminute Mirko Pantkowski hinter sich greifen musste. Doch es dauerte nicht lange, bis auch Henrik Haukeland zum ersten Mal überwunden war. Hier hatte Proft die Gunst des losen Pucks in der neutralen Zone genutzt und den Ausgleich erzielt (12.). Es wurde insgesamt sich nichts geschenkt, krachende Bandenchecks und viele „ej“-Kommentare aus dem ausverkauften Rund. Zum Drittelende hin kannte die DEG sich sogar einer doppelten Unterzahl erwehren. Genauso ging es im zweiten Durchgang weiter: es lief viel von Coast to Coast, allerdings ohne wirklich zwingende Chancen. Man erkannte die DEG gar nicht wieder, auch in diesem Abschnitt überstand man die Unterzahl schadlos. So ging es mit dem 1:1 Unentschieden in den letzten Durchgang der regulären Spielzeit.

Ein Derby mit allen Zutaten macht Werbung fürs Eishockey

Der Schlussabschnitt hatte es nochmal richtig in sich. Nachdem zunächst die Domstädter früh die 2:1 Führung hergestellt hatten, legten sie kurz darauf – nochmals in Überzahl – den 3. Treffer nach. Das war dann wieder eher so, wie es im Vorfeld erwartet worden war. Dass die Gäste in der weiteren Zeit gleich mit zwei Mann weniger arbeiten mussten, half ihnen hier auch nicht weiter. Die Haie allerdings mussten sich zu Beginn der letzten 10 Minuten ebenfalls mit drei gegen fünf stemmen, und dann klappte es für Düsseldorf, nur noch 3:2 (54.). Düsseldorf drückte, auch als die Haie wieder komplett waren. Und zum Entsetzen aller KEC-Fans lande die Scheibe nochmals hinter Pantkowski (56.). Für die 18.600 Zuschauer in der Lanxess Arena gab es noch einen kostenfreien Zuschlag, also Derby total für alle, die nicht genug bekommen konnten. Es folgte die Overtime, fast ohne Unterbrechnung. Und hier hielten die beiden Torleute alles, was auch nur in ihre Richtung kam. Da also niemand etwas aus den Möglichkeiten machen konnte (und die Haie hatten so einige), musste der Penalty Shoot out die Entscheidung über den Zusatzpunkt bringen. Um es kurz zu machen: (fast) jeder, der Rang und Namen hatte, durfte antreten und den Goalie prüfen. Schließlich war es mit Clark der 15. Schütze, der überhaupt ins Tor traf. Da Aubry seinen Versuch nicht verwandeln konnte, entschied die Düsseldorfer EG dieses 240. Rheinische Derby letztlich für sich und – was noch viel wichtiger ist für den Brehmstrassen-Club – konnte die ersten Punkte der Saison einfahren!

Es spielten:

KEC – 30 Mirko Pantkowski – 7 Nick Bailen, 91 Mo Müller – 36 Andreas Thuresson, 15 Louis-Marc Aubry, 9 Maxi Kammerer; 17 Jan Luca Sennhenn, 57 Brady Austin – 82 Alexandre Genier, 89 Gregor MacLeod, 10 Justin Schütz; 29 Andrej Šustr, 67 Stanislav Dietz – 55 Carter Proft, 33 Tim Wohlgemuth, 19 Frederik Storm; 22 Maximilian Glötzl – 16 Jason Bast, 5 Robin van Calster, 92 Håkon Hänelt

DEG – 40 Henrik Haukeland – 3 Alec McCrea, 22 Oliver Mebus – 28 Alex Ehl, 39 Victor Svensson, 87 Philip Gogulla; 67 Bernhard Ebner, 55 Moritz Wirth – 11 Kevin Clark, 26 Phil Varone, 42 Luis Üffing; 88 Torsten Ankert, 7 Sinan Akdag – 72 Bennet Roßmy, 71 Kohen Olischefski, 44 Josef Eham; 92 Jakub Borzecki, 24 Alex Blank; 5 Nick Geitner



Die Tore erzielten:

0:1 (08:22) Olischefski (Eham, Roßmy)

1:1 (11:49) Proft

2:1 (40:25) Aubry (Thuresson, Bailen) PP1

3:1 (42:37) Kammerer (MacLeod, Aubry) PP1

3:2 (53:33) Clark (Varone, Ebner) PP2

3:3 (55:52) Üffing (Roßmy)

3:4 (65:00) Clark GWS

Schiedsrichter: 20 Andris Ansons, 5 Andre Schrader (94 Patrick Laguzov, 86 Tom Giesen)



Strafen: KEC – 8 Min.; DEG – 14 Min.



Zuschauer: 18.700