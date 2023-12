Das 240. Derby geht sensationell deutlich an die DÃ¼sseldorfer EG â€“ Haie geben sich zahnlos

Artikel anhören Düsseldorf. (MR) Beim 240. Rheinischen Derby hat sich die DEG den Frust von der Seele geschossen. Vor ausverkauftem Haus schoss das Team...

Artikel anhören Artikel anhören

Düsseldorf. (MR) Beim 240. Rheinischen Derby hat sich die DEG den Frust von der Seele geschossen. Vor ausverkauftem Haus schoss das Team von Thomas Dolak 7 Tore, nachdem man zuvor meist mit der Chancenverwertung gehadert hatte. Das mussten heute die Haie, die nur ein einziges Mal trafen

Die Vorzeichen: Die Haie hatten das letzte Spiel am Freitag in Iserlohn deutlich gewonnen, während die DEG gegen Nürnberg nach und mit blutleerem Spiel den Sieg auf den letzten Metern verschenkt hatte. In Düsseldorf fehlten neben den Langzeitverletzten die Verteidiger Luke Green und Oliver Mebus, im Sturm Bennet Roßmy, während die Haie noch immer auf die Stürmer Andreas Thuresson, Tim Wohlgemuth und Jason Bast verzichten mussten. Außerdem fiel beim Aufwärmen zusätzlich Frederik Storm aus. Auch Mirko Pantkowski war nicht an Bord, der aber in den letzten Spielen die Bank und die Statistik gehütet hatte. Die Gäste hatten ca. 1500 Fans mitgebracht , die mit dem Dampfer angereist waren. Und dann war alles gerichtet für dieses 240. Rheinische Derby. Vor dem ersten Bully wurden auf Düsseldorfer Seite noch die Gesellschafter und Hauptfinanciers vom Stammverein geehrt – herzlichen Glückwunsch. Nach dem ersten Angriff der Hausherren rissen die Haie das Spielgeschehen an sich und konnten sich immer wieder im Angriff festsetzen. Die DEG hingegen kam gefühlt nicht so oft ins Angriffsdrittel und vor allem verlor man dort meist sehr schnell wieder das Spielgerät, ohne dieses überhaupt richtig laufen zu lassen. Dass die Statistik am Ende des Startabschnittes auf 9:10 Torschüsse kam, lag dann auch an der Strafe gegen Köln am Ende. Hier konnten die Landeshauptstädter erstmalig die Scheibe kreisen lassen. Es blieb aber torlos.

Doppelschlag bringt die DEG in Schwung

Im zweiten Durchgang brachten die Spieler auch endlich etwas Körper ins Spiel, und manche Pärchen hatten sich besonders lieb. So wanderten in der 28. Spielminute Ankert und Austin auf die Strafbank, anschließend gesellte sich noch Müller auf der Gästeseite hinzu. Nach „Schulter“, „neben das Tor“, „drüber“ traf Akdag von der Blauen auch nur die Latte, Clark aber schaltete für den Abpraller am schnellsten – großer Jubel im Rund. Ganze 25 Sekunden später tankte sich Varone ins Angriffsdrittel und spielte Agostino in die Kelle, dass Torhüter Ancicka das Nachsehen hatte. Auf einmal ging etwas. Jetzt wurde es ein Spiel und eher einem Derby gerecht. Die Haie ließen eine Großchance beim 2 auf 0 liegen. Auch hatte die DEG Glück, als Aubry vom Bully weg direkt auf die Schoner von Haukeland spielte, dieser ins Straucheln kam und nicht wusste, wo die Scheibe war. Im Gegenzug war Agostino auf und davon – Verteidiger Geitner bekam die Scheibe und fackelte nicht lange. So wurden beim Zwischenstand von 3:0 die Seiten ein weiteres Mal gewechselt. Früh im Schlussdrittel eroberte Grenier das Spielgerät erst in der neutralen Zone, um es sofort wieder zu vertändeln, Blank startete durch, Ehl bedankte sich mit dem 4:0. Der Gästeblock war nahezu ruhiggestellt. In Überzahl kamen auch die Domstädter auf den Würfel (Aubry), doch weiter spielten sie mehr zahnloses klein-klein. Als zur Drittelmitte Kammerer auf die Strafbank musste, konnte sich die DEG zwar nicht dauerhaft festsetzen, kam aber immer wieder schnell in den Angriff. Varone kurvte gut durch die Gegner und legte für Ehl auf – das ausverkaufte Rund hatte wieder etwas zum Jubeln. Und in diesen Jubel hinein legte der heute sehr auffällige Agostino für Varone auf – erneut ein Doppelschlag, jetzt zum 6:1. Uwe Krupp erlöste Ancicka, und Back up Lunemann kam ins Spiel. Doch auch dieser musste bald hinter sich greifen (Olischefski, 54.). Bei diesem Vorsprung konnte es sich die DEG in den letzten Minute leisten, es etwas nachlässiger zu spielen. Da die Haie am Ende auch noch eine Strafe zogen, hatte Haukeland wohl ein wenig Langeweile und streckte sich schon für sein anschließendes Tänzchen… Am Ende stand ein verdientes, aber vielleicht um 2-3 Tore zu hohes 7:1 für die Düsseldorfer EG, die Haie hatten hier den Aufbaugegner für den strauchelnden Lieblingsgegner gegeben.

Stimmen zum Spiel

… in Kürze

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 3 Alec McCrea, 55 Moritz Wirth – 28 Alexander Ehl, 39 Victor Svensson, 24 Alex Blank; 7 Sinan Akdag, 67 Bernhard Ebner – 21 Brendan O’Donnell, 26 Phil Varone, 18 Kenny Agostino; 88 Torsten Ankert, 5 Nick Geitner – 11 Kevin Clark, 71 Kohen Olischefski, 87 Philip Gogulla; 92 Jakub Borzecki, 42 Luis Üffing, 44 Josef Eham

KEC – 45 Toboas Ancicka (27 Niklas Lunemann ab 53.) – 57 Brady Austin, 7 Nick Bailen – 10 Justin Schütz, 89 Gregor MacLeod, 82 Alexandre Grenier; 67 Stanislav Dietz, 29 Andrej Šustr – 9 Maxi Kammerer, 15 Louis-Marc Aubry, 19 Frederik Storm; 91 Mo Müller, 17 Jan Luca Sennhenn – 92 Håkon Hänelt, 5 Robin van Calster, 21 Mark Olver; 22 Maximilian Glötzl, 55 Carter Proft, 34 Elias Lindner

Die Tore erzielten:

1:0 (29:42) Clark (Akdag, Svensson) PP1

2:0 (30:07) Agostino (Varone, McCrea)

3:0 (37:58) Geitner (Agostino, O’Donnell)

4:0 (44:33) Ehl (Blank, Svensson)

4:1 (46:16) Aubry (Grenier, Bailen)

5:1 (52:12) Ehl (Varone, O’Donnell) PP1

6:1 (52:28) Varone (O’Donnell, Agostino)

7:1 (53:23) Olischefski (Clark)

Schiedsrichter: 5 Andre Schrader, 11 Sirko Hunnius (85 Kai Jürgens, 94 Patrick Laguzov)

Strafen: DEG – 8 Min.; KEC – 12 Min.

Zuschauer: 13.102

Fotostrecke zum Spiel

DEG jubelt siebenfach gegen die Haie – © Sportfoto-Sale (DR) DEG jubelt siebenfach gegen die Haie – © Sportfoto-Sale (DR)