Darum wurde die Strafe aufgehoben – Kevin Reich spielt gegen Tilburg!

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Strafe, die am 01.12.24 gegen Torwart Kevin Reich ausgesprochen wurde, ist durch das Spielgericht des Deutschen Eishockey-Bundes e.V. aufgehoben worden.

Nach Sichtung des Videos der Spielszene und in Verbindung mit der Spielordnung des DEB bzw. der IIHF Regeln, kam das Gericht zum Urteil, dass eine „kleine“ Strafe hätte ausgesprochen werden können, wenn die Regel des Stockschlags angewendet worden wäre (61.2. IIHF Regel). Da eine rücksichtslose Gefährdung des Gegenspielers zweifelsfrei nicht stattgefunden hat (61.3. IIHF Regel), war eine 5 + Spieldauerdisziplinarstrafe unbegründet.

„Die Schiedsrichter hatten nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und solche Dinge können passieren“, so Sportchef Eric Haselbacher, der den unparteiischen keinen Vorwurf macht, da in so einer emotionalen Begegnung in der Kürze der Zeit auch solche Dinge anders aussehen, als wenn man sie in Ruhe und mit viel Zeit vor dem Video betrachtet.

Nun richtet sich der Blick ausschließlich auf das Topspiel am Freitag um 20 Uhr gegen die Tilburg Trappers in der ARS Arena.

