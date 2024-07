Darum wechselt Marc Hofmann vom EV Lindau zum SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Eine weitere Personalie konnte kurz vor dem Wochenende eingetütet werden. Die Verantwortlichen des SC Riessersee können einen weiteren Neuzugang präsentieren. Aus...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Eine weitere Personalie konnte kurz vor dem Wochenende eingetütet werden.

Die Verantwortlichen des SC Riessersee können einen weiteren Neuzugang präsentieren. Aus Lindau kommt Marc Hofmann zu den Weiß-Blauen und wird der Offensivabteilung mehr Tiefe und auch Breite geben.

Der sportliche Leiter Uli Maurer unterstreicht, dass der neue Stürmer in das Konzept der Weiß-Blauen passt: „Marc Hofmann bringt einiges an Geschwindigkeit und Spielwitz mit. Für mich war wichtig, dass er wirklich zum SC Riessersee wollte und zudem mit seinen Anlagen in allen Reihen einsetzbar ist“

Marc Hofmann zu seinem Wechsel nach Garmisch-Partenkirchen: „Ich habe mich unheimlich über das Angebot gefreut für den SCR spielen zu dürfen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen insbesondere mit Uli Maurer waren sehr vertrauensvoll und wertschätzend.“

Der Rechtsschütze der aus Kempten stammt, durchlief die Nachwuchsmannschaften des EV Füssen und spielte danach auch für die U20 des ESV Kaufbeuren. Parallel dazu debütierte er bereits mit 18 Jahren in der Oberliga per Förderlizenz beim ERC Sonthofen. Die weiteren Stationen in der Oberliga Süd, waren der EV Füssen, die Memmingen Indians und die Lindau Islanders für die er zuletzt aktiv war. Mittlerweile kann der 24jährige auf über 200 Einsätze in der Oberliga Süd zurückblicken und kommt dabei auf gute 90 Skorerpunkte.

Der Neuzugang aus Lindau freut sich auf die neue Saison und betont: „Garmisch ist ein Eishockeystandort mit großer und langer Tradition. Das Stadion sowie die Fans sind super und es war auch schon als Gegner immer schön hier zu spielen. Ich glaube wir haben eine gute Mannschaft und ich werde alles dafür tun, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden. Ich kann es kaum erwarten für den SCR aufs Eis zu gehen.“