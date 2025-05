D’Artagnan Joly kommt in die Wertachstadt

Mit D’Artagnan Joly hat der ESV Kaufbeuren den zweiten Kontingentspieler für die Spielzeit 2025/2026 unter Vertrag genommen.

Der Kanadier, der auch die holländische Staatsbürgerschaft besitzt, geht über die Oberliga-Stationen Black Dragons Erfurt und Tilburg Trappers nun den Schritt zum ESVK in die DEL2. Nach einer sehr starken letzten Spielzeit, in der dem 26 Jahre alten Rechtsschützen in 53 Pflichtspielen satte 84 Scorerpunkte gelangen, ist dies nun auch ein logischer Karriereschritt.

Dazu trifft D’Artagnan Joly beim ESV Kaufbeuren auch auf seinen letztjährigen Trainer Todd Warriner, der ja bekanntermaßen der neue Chef-Trainer der Joker ist und ebenfalls aus Tilburg in die Wertachstadt kommt. Der holländische Nationalspieler wird beim ESV Kaufbeuren dabei zukünftig mit dem Trikot mit der Rückenummer 52 auflaufen.

Patrick Reimer, Sportlicher Leiter des ESVK, über die Verpflichtung von D’Artagnan Joly: „Er ist für uns ein sehr interessanter Spieler , dem wir definitv den Sprung in die DEL2 zutrauen. Er ist ein großer, kräftiger Spieler, der in der Oberliga sehr gute Zalen aufweisen konnte. Dazu hat er schon unter Todd Warriner gespielt und somit sind die Stärken von Dartangan Joly unserem Trainer auch bestens bekannt. Wir freuen uns, dass er nach Kaufbeuren kommt und sind uns sicher, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann.“

D’Artagnan Joly über seinen Wechsel zum ESVK: „Die Entscheidung, zu den Jokern zu gehen, war ziemlich einfach. Ich hatte in der letzten Saison eine großartige Beziehung zu meinem Trainer Todd Warriner und wollte jetzt auch den Schritt in die DEL2 machen. Als sich mir die Gelegenheit bot, nach Kaufbeuren zu kommen, war es also eine leichte Entscheidung, denn ich wusste, dass ich hier besser hinpassen würde als in ein anderes Team. Todd hat mir die Philosophie erklärt, die sie in der nächsten Saison aufbauen wollen, und ich habe in der letzten Saison unter Todd Warriner gelernt, dass ich gut dazu passen würde. Ich freue mich riesig auf die sich nun bietende Chance, den ESVK-Fans etwas von meiner Arbeit auf dem Eis zeigen zu können, und ich kann es kaum erwarten, für sie zu spielen. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison und bin sehr gespannt auf den Saisonstart.“

