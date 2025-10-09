Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League SC Langnau Tigers Dario Allenspach verlängert Vertrag bis 2027
SC Langnau TigersTransfermarkt Int.

Dario Allenspach verlängert Vertrag bis 2027

9. Oktober 20251 Mins read62
Share
Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit dem 23-jährigen Stürmer Dario Allenspach um eine weitere Saison bis Frühjahr 2027. - © SCL Tigers Media
Share

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit dem 23-jährigen Stürmer Dario Allenspach um eine weitere Saison bis Frühjahr 2027.

Allenspach stiess auf die Saison 2024/25 hin vom EV Zug zu den SCL Tigers und absolvierte in der Saison 2024/25 insgesamt 61 Partien, in denen er 10 Tore und 8 Assists erzielte. Aktuell fällt er verletzungsbedingt aus und arbeitet an seiner Rückkehr aufs Eis (Mitteilung vom 29.09.2025).

In seiner ersten Saison bei den SCL Tigers zeigte Allenspach eine kontinuierliche Entwicklung und überzeugte mit Spielintelligenz, gutem Raumgefühl sowie kreativen Offensivaktionen. In den vergangenen beiden Sommern wurde der gebürtige Appenzeller zudem jeweils ins Prospect-Camp der Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten, das Ende Juli stattfand.

„Dario hat sich in seiner ersten Saison bei uns gut entwickelt und gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterhin positiv entfalten wird“, sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

131
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Red Bulls verlieren in Odense mit 1:2

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?
Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
SC Langnau TigersTransfermarkt Int.

Verteidiger Gian Meier wechselt zu den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Der 19-jährige Verteidiger Gian Meier wechselt auf die Saison...

By8. Oktober 2025
HC Landsberg RiverkingsTransfermarkt Int.

HC Landsberg und Co-Trainer Dominic Weis gehen getrennte Wege

Landsberg. (PM HCL) Der HC Landsberg und Co-Trainer Dominic Weis haben sich...

By3. Oktober 2025
EHC Black Wings LinzTransfermarkt Int.

Black Wings holen Defensiv-Verstärkung

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings Linz reagieren auf die...

By3. Oktober 2025
EV ZugTransfermarkt Int.

EVZ stattet Petrovic mit Zweijahresvertrag aus

Zug. (PM EVZ) Nik Petrovic unterzeichnet beim EVZ ab der nächsten Saison...

By2. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten