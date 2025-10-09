Dario Allenspach verlängert Vertrag bis 2027

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit dem 23-jährigen Stürmer Dario Allenspach um eine weitere Saison bis Frühjahr 2027.

Allenspach stiess auf die Saison 2024/25 hin vom EV Zug zu den SCL Tigers und absolvierte in der Saison 2024/25 insgesamt 61 Partien, in denen er 10 Tore und 8 Assists erzielte. Aktuell fällt er verletzungsbedingt aus und arbeitet an seiner Rückkehr aufs Eis (Mitteilung vom 29.09.2025).

In seiner ersten Saison bei den SCL Tigers zeigte Allenspach eine kontinuierliche Entwicklung und überzeugte mit Spielintelligenz, gutem Raumgefühl sowie kreativen Offensivaktionen. In den vergangenen beiden Sommern wurde der gebürtige Appenzeller zudem jeweils ins Prospect-Camp der Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten, das Ende Juli stattfand.

„Dario hat sich in seiner ersten Saison bei uns gut entwickelt und gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns weiterhin positiv entfalten wird“, sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!