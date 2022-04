Dante Hannoun bleibt ein Wolf!

Bruneck. (PM HCP) Und weiter geht’s mit den Kadernews beim HC Pustertal. Die Wölfe arbeiten an allen Fronten für die nächste Saison. Bestimmt wird...

Die Wölfe arbeiten an allen Fronten für die nächste Saison. Bestimmt wird das zweite Jahr nicht leichter als die Premieren-Saison, dafür hat aber der gesamte HCP ein lehrreiches und bis zuletzt erfolgreiches Jahr hinter sich. Die Euphoriekurve soll weiter nach oben zeigen, es steht die erste komplette Spielzeit in der Intercable Arena bevor. Mit Sholl, Willcox und Bardaro konnte bereits jeder Mannschaftsteil mit Leistungsträgern bestückt werden, heute vermelden die Wölfe die Verlängerung des Vertrages von Dante Hannoun!

Der kleine Italokanadier darf durchaus als DIE Entdeckung der letzten Saison bezeichnet werden. Hannoun konnte sich, wenn auch noch als sehr junger Spieler, beim HC Bozen nicht durchsetzen und unternahm über den Umweg Sterzing (AlpsHL) einen neuen Anlauf in der ICE-League. Beim HC Pustertal übernahm der inzwischen 23-jährige eine zentrale Rolle. Lauf- und kampffreudig, technisch versiert und stets mit dem Auge für den Mitspieler ausgestattet spielte sich Hannoun in die Herzen der Fans und in die Führungsrolle der 3. Linie mit Stukel und Gerlach.

30 Skorerpunkte (7 Tore) und die beste Plus/Minus-Bilanz des Teams standen zuletzt für Hannoun zu Buche. Gut möglich, dass es der kanadische Rechtsschütze nun auch in die italienische Nationalmannschaft schafft und zur WM nach Finnland fährt. Die HCP-Fans dürfen sich also weiter auf Hannoun in „schwarz-gelb“ freuen, auch wenn die Playoffs der ICE noch laufen arbeitet der HCP an einer nachhaltigen Zukunft.

„Mir wurde die Entscheidung, in Bruneck zu bleiben, sehr leicht gemacht. Seit dem ersten Tag haben sich alle fantastisch um mich gekümmert, was den Umzug ins Pustertal enorm erleichtert hat. Die erste Saison beim HCP war deshalb eine großartige Erfahrung. Die ICEHL war für den Verein und für viele Spieler Neuland, doch wir haben eine starke Premierensaison hingelegt und hoffen alle, dass es möglichst auch 2022/23 so weitergeht. Ich fühle mich in Bruneck sehr wohl und freue mich schon riesig auf eine weitere Saison bei den Wölfen. Besonders angetan hat es mir das Puschtra Publikum, welches uns über die gesamte Saison – in den guten wie in den schlechten Zeiten – leidenschaftlich und lautstark unterstützt hat.“