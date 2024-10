Danny aus den Birken unterstÃ¼tzt EislÃ¶wen-Nachwuchs – Am Freitag Topspiel gegen Landshut

Dresden. (PM Eislöwen) Danny aus den Birken wird ab sofort das Torwarttrainer-Team im Nachwuchs unterstützen und bei der Ausbildung der Dresdner Torwarttalente seine Erfahrungen...

Dresden. (PM Eislöwen) Danny aus den Birken wird ab sofort das Torwarttrainer-Team im Nachwuchs unterstützen und bei der Ausbildung der Dresdner Torwarttalente seine Erfahrungen einbringen.

Am Mittwochabend hat aus den Birken erstmals mit den Keepern von U15 bis U20 der Eislöwen Juniors auf dem Eis gearbeitet.

„Seit einigen Jahren biete ich jungen Torhütern bei meinen Camps die Möglichkeit, sich durch intensives und individuelles Training zu verbessern. Zum ersten Mal haben wir in diesem Sommer das Camp auch in Dresden angeboten und mir war klar, dass ich meine Erfahrungen hier auch regelmäßig an die nächste Torhüter-Generation weitergeben möchte. Das kann ich nun tun, indem ich den Nachwuchs des ESCD regelmäßig unterstütze. So kann ich die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und aktuell noch sammle, direkt an den Eislöwen-Nachwuchs weitergeben,“ sagt Danny aus den Birken zu seiner neuen Aufgabe als Torwarttrainer im Eislöwen-Nachwuchs.

Aus den Birken bleibt darüber hinaus natürlich Torhüter im DEL2-Team der Eislöwen. Die neue Aufgabe als Torwart-Coach kommt nun noch hinzu.

„Wir sind sehr glücklich, einen so erfahrenen und in seiner langen Karriere auch erfolgreichen Torhüter, wie Danny aus den Birken bei uns im Nachwuchs begrüßen zu können. Er hat nahezu alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er wird nicht nur diese Siegermentalität, sondern vor allem sein Knowhow auf der Torhüterposition einbringen können und dabei helfen, unsere zweifelsfrei guten Nachwuchskeeper noch besser zu machen“, freut sich Thomas Barth, sportlicher Leiter des Eissportclub Dresden e.V. über das Engagement von Danny aus den Birken.

Topspiel für die Eislöwen

Am Freitagabend steigt das Topspiel der DEL2 in Dresden. Als Tabellendritter treffen die Eislöwen auf den punktgleichen Tabellenführer EV Landshut. Spielbeginn in der JOYNEXT Arena ist 19:30 Uhr.

Tickets für das Spitzenspiel gibt es noch online über Etix sowie an der Abendkasse am Freitag ab 18:30 Uhr.

Einzig die Tordifferenz spricht aktuell für den EVL, weshalb die Niederbayern vor den Eislöwen stehen. 37 erzielten Toren stehen bei den Landshutern 20 Gegentreffer gegenüber. Bei den Eislöwen sind es 31 selbst erzielte Treffer, bei 27 Gegentoren. Damit ist aber auch klar, der Sieger am Freitagabend übernimmt die Tabellenführung.

„Wir freuen uns auf das Spiel gegen Landshut. Es geht um Platz Eins. Wir sind da wo wir sein wollen, spielen in den letzten Wochen auch gutes Eishockey. Jetzt hoffe ich natürlich, dass gerade nach dem Derby weiter viele Zuschauer zu unseren Spielen kommen. Landshut hat diese Woche noch einen neuen Spieler verpflichtet. Das macht sie nochmal besser und dabei sind sie schon ein Topteam.“, sagt Cheftrainer Niklas Sundblad.

Personell entspannt sich die Lage bei den Eislöwen etwas. Neben David Rundqvist, Andrew Yogan und Mitch Wahl gibt es keine weiteren Ausfälle mehr. Arne Uplegger und Tariq Hammond können wieder spielen. Fest steht zudem, dass Danny aus den Birken am Freitagabend gegen Landshut das Tor hüten wird.

„Das Derby gegen Weißwasser war eines der besten Spiele von uns in dieser Saison. Wir haben so schnell und strukturiert gespielt, wie wir es wollen. Daran wollen wir gegen Landshut anknüpfen. Der EVL ist immer ein unangenehmer Gegner. Wir müssen hart spielen auf den Körper und die Fans mitnehmen. Dann sollte es mit den Punkten klappen“, so der in Landshut geborene Eislöwen-Verteidiger Oliver Granz.

Spielbeginn gegen Landshut ist 19:30 Uhr. Abendkasse und Arenatüren öffnen 18:30 Uhr.

Am Sonntag geht es für die Eislöwen nach Rosenheim. Spielbeginn bei den Starbulls ist dann um 17:00 Uhr.