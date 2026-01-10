Danke Martl! Danke Basti! Fast 3.000 Spiele als Hauptschiedsrichter verabschieden sich

Rosenheim. (MK / DEL2) Im Rahmen des Heimspiels der Starbulls Rosenheim gegen den ESV Kaufbeuren wurden zwei verdiente Hauptschiedsrichter verabschiedet.

Martin Holzer und Bastian Haupt standen als „Highlight“ nochmals gemeinsam auf dem Eis. Bereits in jungen Jahren schlugen sie den Weg des Schiedsrichters- und Linienrichters ein – Haupt mit 20 und Holzer mit 18 Jahren. Als Linienrichter waren sie einige Jahre ein erfolgreiches und angesehenes Gespann.

Beide kÃ¶nnen auf eine tolle Zeit zurÃ¼ckblicken, wovon sie unter anderem zwei Jahre gemeinsam, an der Linie der DEL verbracht und es bis in die Finalspiele der hÃ¶chsten Liga geschafft haben.

Martin Holzer kann nach 25 Jahren auf 1.350 Spiele, davon 750 in der DEL und DEL2 zurÃ¼ckblicken.

Bastian Haupt, selbst als Spieler in Sonthofen und Oberstdorf aktiv, hat bald 29 Jahre und knapp 1.600 Spiele hinter sich, davon 850 Spielleitungen in der DEL und DEL2. Einige DEL2 Finalspiele runden seine erfolgreiche Zeit als Schiedsrichter ab.

Die DEL2 bedankt sich bei beiden fÃ¼r diese lange Zeit und Leistung.

Ohne Schiedsrichter geht bekanntlich nichts. Der Deutsche Eishockey Bund (DEB) ist stets auf der Suche nach Interessierten, die SpaÃŸ daran haben Schiedsrichter zu werden.

