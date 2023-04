Danke Fans! – Saisonabschlussfeier der Blue Devils Weiden am Maifeiertag ab 16 Uhr

Weiden. (PM Blue Devils) Obwohl die Enttäuschung der Blue Devils über die Finalniederlage gegen die Starbulls Rosenheim noch groß ist, möchten sie gemeinsam mit...

Das Team von Chef-Trainer Sebastian Buchwieser hat in der vergangenen Saison großartiges Eishockey gezeigt und die zweite Oberliga-Süd-Meisterschaft in Folge gewonnen.

Vor allem in den Play-offs hat das Team in Weiden und Umgebung das Eishockeyfieber entfacht. Aus diesem Grund laden die Blue Devils alle Fans und Unterstützer herzlich ein, am Montag, den 1. Mai 2023, ab 16 Uhr in die Hans-Schröpf-Arena zu kommen.

Die Spieler und Trainer stehen gerne für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Außerdem findet die traditionelle Trikotversteigerung statt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Die Blue Devils freuen sich auf zahlreiche Besucher und möchten die Gelegenheit nutzen, um mit ihren Fans den Abschluss einer großartigen Saison zu feiern.

