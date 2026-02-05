Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Kloten Danke, Captain: Steve Kellenberger beendet seine aktive Karriere
EHC Kloten

Danke, Captain: Steve Kellenberger beendet seine aktive Karriere

5. Februar 2026
Steve Kellenberger - © Dolomitencup 2024 - Max Pattis
Kloten. (PM EHC) Nach der Saison 2025/26 endet die aktive Spielerkarriere von Steve Kellenberger beim EHC Kloten.

Der Captain und das langjährige Gesicht des Clubs schlägt damit ein neues Kapitel auf, eines, das mit dem EHC Kloten– verbunden bleibt.

Steve „Chälli“ Kellenberger hat seit seinem Debüt in der Saison 2005/06 fast seine gesamte Karriere für den EHC Kloten bestritten und dabei mehr als 1’000 Spiele in der Swiss League und National League absolviert. Damit ist er Rekordspieler des EHC Kloten, ein Meilenstein, der seine aussergewöhnliche Laufbahn und seine tiefe Verbundenheit mit dem Club eindrücklich dokumentiert.

Geboren in Bülach und im Nachwuchs des EHC Kloten ausgebildet, entwickelte sich Steve schnell zu einem Säulenspieler. Nach zwei Jahren beim EHC Biel kehrte er 2014 zum EHC Kloten zurück und wurde über die Jahre zu einer echten Konstante im Team. Seine Einsatzfreude, sein Wille und seine Identifikation mit dem Club machten ihn nicht nur zu einem wichtigen Verteidiger, sondern schliesslich auch zu unserem Captain, eine Rolle, die er mit Stolz und vorbildlicher Haltung ausfüllte.

Als Spieler stand Steve für Herz, Einsatz und Loyalität. Eigenschaften, die bei Fans und Teamkameraden gleichermassen geschätzt wurden. Er war nicht nur auf dem Eis ein Vorbild, sondern prägte auch in der Kabine, in der Garderobe und im Alltag die Werte des EHC Kloten.

Ein besonderes Datum steht bereits fest: Am 7. März 2026 wird Steve Kellenberger im Heimspiel gegen den HC Lugano sein letztes offizielles Regular Season Game zuhause im Trikot des EHC Kloten bestreiten. Ein Abend, der ganz im Zeichen seiner aussergewöhnlichen Karriere stehen wird.

Steve bleibt dem Verein erhalten, und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren, in welcher Funktion er seine langjährige Erfahrung weiterhin für den Club einbringen wird.

Der EHC Kloten bedankt sich von ganzem Herzen bei Steve Kellenberger, für unzählige emotionale Momente, langjährige Treue und alles, was er für unseren Club geleistet hat.
Danke, Captain! Für immer Teil unserer Geschichte.

Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

