Dank â€žkleiner Kooperationâ€œ mit dem KEV81 – Zwei NeuzugÃ¤nge fÃ¼r die Defensive

Grefrath. (PM GEG) Erst kürzlich hatte die Grefrather EG mit Max Tillmann ihren ersten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison vorgestellt.

Der 22-jährige Stürmer war vom Ligakonkurrenten Neusser EV an die Grefrather Stadionstraße gewechselt. Nun folgen mit dem 18-jährigen Jan Kupka und dem 19-jährigen Paul Herz zwei weitere junge und talentierte Neuzugänge. Die beiden Verteidiger wechseln im Rahmen einer „kleinen Kooperation“ mit dem Krefelder EV vom dortigen DNL-Team an die Niers.

Was in der Vorsaison unter Trainer Joschua Schmitz bereits seinen Anfang genommen hatte, soll nun auch für die kommende Eishockey-Spielzeit mit dem neuen Trainer-Duo Tilo Schwittek und Christian Tebbe fortgesetzt werden. Die Rede ist von der durchaus erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der Grefrather EG und dem großen Eishockey-Nachbarn vom Krefelder EV 81. Zur letzen Saison waren mit Brian Westerkamp, Marlon Alves de Lima, Michal Cychowski, Henry Karg, Nicolas Stasch und Leon Jessler gleich sechs junge Talente aus dem Krefelder DNL-Team nach Grefrath gewechselt, nachdem der KEV81 sein Oberliga-Team vom Spielbetrieb abmelden musste und somit als Perspektive für die ausscheidenden DNL-Jahrgänge nicht mehr weiter zur Verfügung stand.

Stattdessen ging es für die Jungs in Grefrath weiter, und das von Beginn an mit reichlich Vertrauensvorschuss, Verantwortung und zudem jeder Menge Eiszeit und Spielpraxis ausgestattet.

„Die kleine Kooperation hat sich sowohl für die Jungs, als auch für die GEG mehr als bezahlt gemacht“, erklärt Phoenix-Coach Christian Tebbe. „Die jungen Spieler bekommen so die Möglichkeit, bei uns viel Spielpraxis zu sammeln, welche sie dringend benötigen, um sich weiterentwickeln zu können. Dass dies vor einer meist so tollen Fan-Kulisse, wie zuletzt in Grefrath geschieht, ist für alle Jungs natürlich klasse. Nun, wo wir sogar in der sportlich anspruchsvollen Regionalliga an den Start gehen werden, ist dies noch einmal mehr ein zusätzlicher Anreiz. Wir selbst profitieren natürlich ebenfalls von den Jungs, die bei uns auch zusätzliche sportliche Impulse und viel Dynamik einbringen“.

Mit Jan Kupka und Paul Herz gehen nun zwei weitere junge Krefelder diesen Weg und bestreiten ihre erste Senioren-Saison im Regionalliga-Team des Grefrath Phoenix. Sowohl Kupka, als auch Herz durchliefen beim Krefelder EV sämtliche Nachwuchs-Abteilungen und kamen zuletzt auf 11 bzw. 48 Einsätze in der höchsten deutschen Nachwuchs-Spielklasse.

„Mit Jan und Paul kommen zwei klasse Jungs zu uns nach Grefrath. Beide bringen aus Krefeld eine Top-Eishockey-Ausbildung mit, sind super Charaktere und freuen sich darauf, bei uns den nächsten Schritt zu gehen“, so Christian Tebbe über die beiden Neuzugänge. Tebbe weiter: Jan und Paul haben sich bereits prima ins Team eingefunden und geben aktuell alles beim Training mit unserem Athletik-Coach Dragan Pantic“.

Jan Kupka wird für den Phoenix künftig mit der Rückennummer 25, Paul Herz mit der Nummer 8 auflaufen. Beide gehören künftig jedoch nicht nur zum Grefrather Regionalliga-Team, sondern werden auch regelmäßig bei der Grefrather U20 zum Einsatz kommen und dort zusätzliche Spielpraxis sammeln.

Bislang wurden folgende Spieler für den Kader 2024/25 veröffentlicht:

Tor: Mathis Kaiser (35), Maik Schäfer (98) – Verteidigung: Benedikt Pricken (3), Paul Herz (8), Stefan Bronischewski (21), Jan Kupka (25), Tim Schröder (93) – Angriff: Dennis Lüdke (17), Roby Haazen (18), Marc Losert (20), Andreas Bergmann (22), Kai Göbels (55), Max Tillmann (95), Julian Stahlhut (97)