Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Straubing Tigers Danjo Leonhardt bleibt ein Tiger
Straubing TigersTransfer-News

Danjo Leonhardt bleibt ein Tiger

28. Mai 20261 Mins read57
Share
Danjo Leonhardt von den Straubing Tigers - © Alex Butscher / City-Press
Share

Straubing. (PM Tigers) Danjo Leonhardt bleibt den Straubing Tigers auch in der Saison 2026/27 erhalten.

Der 23-jährige Stürmer hat seinen Vertrag am Pulverturm verlängert.

Leonhardt wechselte zur Saison 2024/25 von den Nürnberg Ice Tigers nach Niederbayern. In seiner ersten Spielzeit für die Straubing Tigers absolvierte der Linksschütze 52 Hauptrundenspiele sowie sieben Playoff-Partien und verbuchte dabei 26 Scorerpunkte. In der abgelaufenen Saison 2025/26 kam der 23-Jährige in 45 Hauptrundenspielen auf sieben Tore und 22 Assists. In den Playoffs steuerte er in sechs Partien drei weitere Punkte bei.

Sportlicher Leiter Jason Dunham: „Danjo hat sich bei uns sehr gut eingefügt und in seiner Entwicklung den nächsten Schritt gemacht. Er bringt Tempo und Energie mit und passt mit seiner Spielweise sehr gut zu unserem Team. Wir freuen uns, dass er auch in der kommenden Saison ein Tiger bleibt.“

Danjo Leonhardt: „Ich habe mich in Straubing von Anfang an sehr wohlgefühlt. Die Unterstützung der Fans, die Atmosphäre am Pulverturm und das Vertrauen des Clubs bedeuten mir viel. Ich freue mich darauf, weiter für die Tigers zu spielen und mit der Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen.“

Der 1,81 Meter große Angreifer wurde am 22. August 2002 in Großburgwedel geboren und durchlief in seiner Jugend unter anderem die Red Bull Eishockey Akademie. Vor seinem Wechsel nach Straubing stand Leonhardt zwei Spielzeiten für die Nürnberg Ice Tigers in der PENNY DEL auf dem Eis.

Damit bleibt ein weiterer deutscher Stürmer Teil des Tigers-Kaders für die Saison 2026/27.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
458
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post Eigengewächs Luca Hauf kehrt zu den Pinguinen zurück

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
ESC KemptenTransfer-News

Die Sharks präsentieren einen finnischen Stürmer als Neuzugang

Kempten. (PM ESC) Mit dem 31 jährigen Niklas Salo verpflichtet man eine...

By28. Mai 2026
Blue Devils WeidenTransfer-News

Blue Devils Weiden verlängern mit Patrik Mühlberger

Weiden. (PM Blue Devils) Der 21-jährige Torhüter hat seinen Vertrag bei den...

By28. Mai 2026
Lausitzer FüchseTransfer-News

Lausitzer Füchse verpflichten dänischen Nationalspieler

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben den nächsten wichtigen Neuzugang für...

By28. Mai 2026
Krefeld PinguineTransfer-News

Eigengewächs Luca Hauf kehrt zu den Pinguinen zurück

Krefeld. (PM Pinguine) Der gebürtige Krefelder wird zur kommenden Saison in die...

By28. Mai 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten