Danjo Leonhardt bleibt ein Tiger

Straubing. (PM Tigers) Danjo Leonhardt bleibt den Straubing Tigers auch in der Saison 2026/27 erhalten.

Der 23-jährige Stürmer hat seinen Vertrag am Pulverturm verlängert.

Leonhardt wechselte zur Saison 2024/25 von den Nürnberg Ice Tigers nach Niederbayern. In seiner ersten Spielzeit für die Straubing Tigers absolvierte der Linksschütze 52 Hauptrundenspiele sowie sieben Playoff-Partien und verbuchte dabei 26 Scorerpunkte. In der abgelaufenen Saison 2025/26 kam der 23-Jährige in 45 Hauptrundenspielen auf sieben Tore und 22 Assists. In den Playoffs steuerte er in sechs Partien drei weitere Punkte bei.

Sportlicher Leiter Jason Dunham: „Danjo hat sich bei uns sehr gut eingefügt und in seiner Entwicklung den nächsten Schritt gemacht. Er bringt Tempo und Energie mit und passt mit seiner Spielweise sehr gut zu unserem Team. Wir freuen uns, dass er auch in der kommenden Saison ein Tiger bleibt.“

Danjo Leonhardt: „Ich habe mich in Straubing von Anfang an sehr wohlgefühlt. Die Unterstützung der Fans, die Atmosphäre am Pulverturm und das Vertrauen des Clubs bedeuten mir viel. Ich freue mich darauf, weiter für die Tigers zu spielen und mit der Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen.“

Der 1,81 Meter große Angreifer wurde am 22. August 2002 in Großburgwedel geboren und durchlief in seiner Jugend unter anderem die Red Bull Eishockey Akademie. Vor seinem Wechsel nach Straubing stand Leonhardt zwei Spielzeiten für die Nürnberg Ice Tigers in der PENNY DEL auf dem Eis.

Damit bleibt ein weiterer deutscher Stürmer Teil des Tigers-Kaders für die Saison 2026/27.