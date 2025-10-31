Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
SC Rapperswil Jona Lakers

Daniil Ustinkov kommt zum SCRJ

31. Oktober 20251 Mins read47
Rapperswil. (PM Lakers) Die SC Rapperswil-Jona Lakers verpflichten auf die kommende Saison mit Daniil Ustinkov einen aufstrebenden, jungen Verteidiger.

Der schweizerisch-russische Doppelbürger unterschrieb einen Vertrag für die nächsten zwei Jahre.

Ustinkov wurde in der Nachwuchsorganisation der ZSC Lions gross und kam bereits im Alter von 16 Jahren zu seinen ersten Einsätzen in der National League. 2024/25 wurde er mit dem «Zett» Schweizer Meister und stand in insgesamt 13 Playoff-Spielen auf dem Eis. In der aktuellen Saison hat der 19-jährige bisher 5 Spiele für die ZSC Lions bestritten und kam 13mal für die GCK Lions in der Swiss League zum Einsatz (1 Tor, 7 Assists). Der 1.85 Meter grosse Linksschütze mit Jahrgang 2006 bringt 91 kg auf die Waage.

«Daniil bringt grosse Qualitäten sowohl im Spiel mit als auch ohne Scheibe mit und zeichnet sich durch seine läuferischen Fähigkeiten aus. Beides passt sehr gut zu unserem Spielsystem. Ausserdem ist er für sein Alter auch physisch sehr robust», beschreibt Lakers-Sportchef Claudio Cadonau den Neuzuzug.

Ustinkov verbrachte seine ersten 5 Lebensjahre in Russland, bevor er mit seiner Familie in die Schweiz auswanderte. Seine ersten Erfahrungen auf dem Eis machte er noch in Moskau – nach der Ankunft in der Schweiz meldeten ihn seine Eltern bei den ZSC Lions an. Mit 15 Jahren erhielt Ustinkov den Schweizer Pass und läuft seither für die Schweizer Nachwuchs-Auswahlteams auf. Der 19-jährige Verteidiger wird im kommenden Sommer zu den Lakers wechseln – er hat beim SCRJ einen Zweijahresvertrag bis 2027/28 unterschrieben.

Sperrfrist: Freitag, 21. Oktober 2025, 11.00 Uhr

839
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Volle Unterstützung beim Auswärtsspiel in Bad Tölz – Heimspiel gegen Höchstadt steht bevor

