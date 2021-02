Daniel WeiÃŸ wechselt nach Schwenningen

Crimmitschau. (PM Eispiraten / Wild Wings) Die Eispiraten Crimmitschau müssen ab sofort ohne die Dienste von Stürmer Daniel Weiß auskommen. Der 30-jährige Offensivmann machte...

Crimmitschau. (PM Eispiraten / Wild Wings) Die Eispiraten Crimmitschau müssen ab sofort ohne die Dienste von Stürmer Daniel Weiß auskommen.

Der 30-jährige Offensivmann machte von seiner vertraglich festgehaltenen Ausstiegsklausel gebrauch und wird ab sofort für die Schwenninger Wild Wings auflaufen. Weiß zieht es nach seinem knapp dreimonatigen Gastspiel in Crimmitschau somit wieder in die DEL.

Daniel Weiß kam im November zu den Eispiraten Crimmitschau und absolvierte 22 Spiele in der zweiten Liga, in welchen er acht Tore und 17 Vorlagen beisteuern konnte – bärenstark! „Auch wenn wir uns es nicht gewünscht haben, wussten wir die ganze Zeit, dass dieser Fall eintreten kann“, sagt Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten nach dem Abgang von Weiß. „Nichtsdestotrotz wünsche ich Daniel viel Erfolg in Schwenningen und denke, dass man sich doch wiedersehen wird“, ergänzt Bauer.

„Ich möchte mich für die großartige Zeit hier bedanken. Ich habe mich sehr wohlgefühlt und die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Am Ende war es eine Entscheidung für Schwenningen und nicht gegen Crimmitschau. Ich wollte noch einmal mit meinem Bruder Alexander zusammenspielen, dies könnte mit 30 Jahren auch meine letzte Chance sein“, gibt Weiß zu verstehen. „Ich hoffe, dass mir mein Wechsel nicht übelgenommen wird. Ich werde mit den Jungs weiterhin in Kontakt bleiben und die Eispiraten verfolgen. Hoffentlich können Sie die Playoffs erreichen“.

Daniel Weiß kann auf bisher über 600 DEL-Spiele für Berlin, Nürnberg, Augsburg, Düsseldorf und Iserlohn zurückblicken, bevor es ihm in dieser Saison nach Crimmitschau verschlug. Gestern Abend bestritt Daniel Weiß sein letztes Spiel für die Eispiraten und erzielte beim 4:2 über den EV Landshut zwei Vorlagen.

„Im Moment ist es fast noch ein bisschen surreal. Ich habe diese Saison nicht mehr damit gerechnet für die WILD WINGS aufzulaufen, aber meine Vorfreude ist jetzt umso größer. Es ist großartig die Jungs wiederzusehen, mit denen ich schon den ganzen Sommer trainiert habe und natürlich endlich wieder mit meinem Bruder auflaufen zu können. Ich glaube wir haben da eine brutale Mannschaft zusammen, mit der man was reißen kann“, blickt der 30 Jahre alte Flügelstürmer auf sein Comeback in Schwenningen voraus. Erstmals seit der Saison 2010|11 werden die Weiß-Brüder also wieder gemeinsam auf dem Eis stehen.

Auch Wild Wings Sportdirektor Christof Kreutzer ist froh, die Personaldecke mit einem Qualitätsspieler ergänzen zu können: „Durch den Ausfall von Travis Turnbull mussten wir versuchen einen deutschen Spieler zu finden, der die Lücke schließen kann. Bei Daniel ist der Vorteil, dass wir einen Spieler haben, der auf allen Positionen einsetzbar ist und der die Vorbereitung schon bei uns absolviert hat. Ich freue mich, dass es so schnell funktioniert hat.“

Läuft alles planmäßig könnte Daniel Weiß bereits am Donnerstag in München zum Kader der WILD WINGS gehören.