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Transfer-NewsWipptal Broncos Weihenstephan

Daniel Soraruf bleibt an Bord

16. Juni 20261 Mins read53
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Daniel Soraruf - © Sterzing Broncos
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Sterzing. (PM Broncos) Mit großer Freude geben die Wipptal Broncos die Verlängerung mit Daniel Soraruf bekannt.

Daniel verbrachte die gesamte Jugend im Sektor der Wipptal Broncos. Erstmals lief er in der Saison 2018/19 für die erste Mannschaft auf. Mittlerweile startet der 25-Jährige bereits in seine neunte Saison. In der Vergangenheit sammelte der Verteidiger bereits 308 Einsätze für die Blau-Weißen. In der abgelaufenen Saison gelang dem waschechten Wipptaler eine herausragende Saison. Neben den 17 Scorerpunkten (5 Tore, 12 Vorlagen) überzeugte der Linksschütze mit viel Ruhe, einer ausgezeichneten Passgenauigkeit und einem exzellenten Defensivspiel. Auch die +- Wertung fiel im vergangenen Jahr positiv aus (+2). Mit diesen Eigenschaften wird uns unsere Nummer 21 auch in der kommenden Saison eine große Hilfe sein und die Verteidigung weiter verbessern.

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