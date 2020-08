Daniel Rau kommt zu den Sharks

Einige junge Spieler haben die Sharks bereits verpflichtet oder bestehende Verträge verlängert. Natürlich brauchen die jungen Wilden auch erfahrene Spieler an ihrer Seite, von...

Einige junge Spieler haben die Sharks bereits verpflichtet oder bestehende Verträge verlängert.

Natürlich brauchen die jungen Wilden auch erfahrene Spieler an ihrer Seite, von denen sie lernen können um sich weiter zu entwickeln. Mit dem 37jährigen gebürtigen Kaufbeurer Daniel Rau hat Kempten genau dies umgesetzt.

Beim ESVK seit der U14 auf dem Eis schaffte er dort 2002 den Sprung zu den Jokern in die damalige zweite Liga. Von 2003 bis 2006 absolvierte er dann 154 Partien für die Augsburger Panter in der DEL.

Kassel und Crimmitschau waren im Anschluss seine weiteren Stationen in der DEL2.

2013 dann der Wechsel in die Oberliga zu den Ice-Fighters nach Leipzig von wo es ihn 2015 zurück in die Allgäuer Heimat zog. Bis 2019 verteidigte er für die Bulls in Sonthofen. Die letzte Spielzeit verbrachte er dann beim EHC Königsbrunn. Einen deutschen Verteidiger mit so viel Erfahrung gibt es kaum auf dem Spielermarkt, deshalb darf man den Verantwortlichen des neuen Bayernligisten ein großes Lob für die gute Arbeit aussprechen. Die Mannschaft nimmt deutlich Konturen an, die Mischung aus jungen Wilden mit erfahrenen Spielern passt und das neue Team besteht zu einem großen Teil aus Allgäuern, auch dies war ein wichtiger Punkt im Konzept der Sharks.

Daniel Rau übernimmt bei den Sharks die #22.