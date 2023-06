Daniel Rau bleibt in Kempten

Kempten. (PM ESC) Stürmer werden an Toren gemessen, Spielmacher an Vorlagen. Verteidiger an Strafzeiten. Torhüter an Gegentoren. So ist das allgemeine Vorgehen im Sport...

Stürmer werden an Toren gemessen, Spielmacher an Vorlagen. Verteidiger an Strafzeiten. Torhüter an Gegentoren. So ist das allgemeine Vorgehen im Sport und besonders im Eishockey.

Doch dann gibt es diese besonderen Spieler, die man an nichts messen kann. Die einfach nur wichtig sind für ihr Team.

Die alleine durch ihre Präsenz auf dem Eis und mit ihrer Erfahrung nicht zu ersetzen sind. Und genau so einer ist Raui. An die 1000 Spiele hat der 40jährige Haudegen in der DEL, DEL2 und Oberliga absolviert. Er ist kein Lautsprecher, aber wenn er etwas sagt, dann gilt sein Wort, ob in der Kabine, auf der Bank oder auf dem Eis. Er ist ein absoluter Führungsspieler. An ihm richten sich die Jungen auf und er nimmt das Heft in die Hand wenn es mal nicht so läuft. Gerade im Powerplay ist er eine Bank mit seinem Hammer von der blauen. Viele Tore hat er so erzielt oder vorbereitet. Vor allem in der entscheidenden Phase der letzten Saison ging er voran und zog das Team mit seinem Einsatz mit.

Nach dem Karriereende von Eric Nadeau ist sein Verbleib als Routinier im Team umso wichtiger geworden. Und auch als Trainer der U9 / U11 ist er inzwischen ein fester Teil der Sharks Familie , so dass es eigentlich gar keine andere Wahl für ihn gab als nun schon in seine vierte Saison bei ESC zu gehen. In Kempten freuen sich alle Verantwortlichen über den Verbleib ihrer Nr. 22.

