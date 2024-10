Daniel Petersson: â€žWir fahren nach Schweden, um zu gewinnenâ€œ – Red Bulls vor nÃ¤chster schwerer CHL-Aufgabe in VÃ¤xjÃ¶

Salzburg. (PM Red Bulls) In der Champions Hockey League stehen in den nächsten 14 Tagen die letzten zwei Spiele der Regular Season auf dem...

Salzburg. (PM Red Bulls) In der Champions Hockey League stehen in den nächsten 14 Tagen die letzten zwei Spiele der Regular Season auf dem Programm.

Der EC Red Bull Salzburg gastiert am 8. Oktober bei den Växjö Lakers, zum Abschluss gibt es am 15. Oktober das Heimspiel gegen Sparta Prag.

Nach fünf Spielen in der win2day ICE Hockey League – gestern gewannen die Red Bulls in Feldkirch gegen die Pioneers Vorarlberg mit 6:5 nach Verlängerung – geht es für den österreichischen Meister am kommenden Dienstag in der CHL mit dem Auswärtsspiel gegen das schwedische Top-Team Växjö Lakers weiter (19:00 Uhr, ORF Sport+). Die Red Bulls könnten mit einem oder mehreren Punkten einen großen Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation machen.

Die Ausgangslage

Vier Spiele, acht Punkte – die Red Bulls haben sich in der CHL Regular Season bis jetzt ausgezeichnet geschlagen und halten nach vier von sechs Spielen auf dem 6. Tabellenplatz (die ersten 16 Teams qualifizieren sich für das Playoff-Achtelfinale). Herausragend dabei war der 4:2-Auswärtserfolg gegen den Schweizer Meister ZSC Lions, der von den offensiv-freudigen und am Ende defensiv-starken Red Bulls förmlich überrascht wurde.

Mit den Växjö Lakers kommt auf die Red Bulls eine nicht minder schwere Aufgabe zu. Die schwedischen Top-Teams zählen allesamt zu Europas Spitze und bestimmen auch das Niveau in der CHL mit. Färjestad Karlstad ist Tabellenführer, die Växjö Lakers folgen auf Rang 3. Der Club aus dem Süden Schwedens hat bis jetzt die Eisbären Berlin, Oceláři Třinec (CZE) und Storhamar Hamar (NOR) auf der Strichliste stehen. Lediglich die 2:3-OT–Heimniederlage gegen die Sheffield Steelers (GBR) hat die Fachwelt überrascht.

Erst im August haben die Schweden in Zell am See eine Kostprobe ihres Könnens gegeben, als sie nach dem 4:0-Halbfinalsieg gegen Red Bull München das Finale gegen die ZSC Lions mit 4:3 nach Overtime gewannen. Im Kader des Head Coaches Jörgen Jönsson, der als Spieler mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister und schwedischer Meister wurde, stehen allein fünf junge Cracks, die von der NHL gedraftet wurden. In der schwedischen Meisterschaft SHL halten die Lakers nach 3 Siegen und 3 Niederlagen auf dem 8. Platz.

In der CHL sind sich beide Teams bereits viermal begegnet. In der Saison 2017/18 scheiterte Salzburg im Achtelfinale nach einem 2:1-Heimsieg mit einer 3:5-Niederlage in Växjö an den Schweden. Ein Jahr später unterlagen die Red Bulls in der Regular Season auswärts mit 2:5 und gewannen eine Woche später zuhause mit 4:3.

Statement Daniel Petersson „Schwedische Teams sind laufstarke Mannschaften mit sehr strukturiertem Spiel. Wir brauchen ähnlich wie in Zürich einen guten Start. Växjö ist auch taktisch sehr gut eingestellt und bekannt dafür, das Spiel zu kontrollieren. Ich erwarte ein gutes Spiel beider Teams und wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren, können wir sie stören. Wir fahren dorthin, um zu gewinnen.“

Champions Hockey League

Växjö Lakers – EC Red Bull Salzburg

Di, 08.10.2024 | Växjö, 19:00 Uhr

ORF Sport+

CHL | Regular Season der Red Bulls

Fr, 06.09.24 | EC Red Bull Salzburg – Skellefteå AIK 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

So, 08.09.24 | EC Red Bull Salzburg – SønderjyskE Vojens 6:2 (1:0, 4:0, 1:2)

Fr, 13.09.24 | Unia Oświęcim – EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:1, 1:1, 0:0) OT

So, 15.09.24 | ZSC Lions – EC Red Bull Salzburg 2:4 (0:3, 1:1, 1:0)

Di, 8.10.24 | Växjö Lakers – EC Red Bull Salzburg | 19:00 Uhr | ORF Sport+

Di, 15.10.24 | EC Red Bull Salzburg – Sparta Prag | 20:20 Uhr