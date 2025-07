Daniel Maul verlängert bei den Black Hawks

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks freuen sich, die Vertragsverlängerung von Daniel Maul bekannt zu geben.

Der vielseitige Spieler, der sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff eingesetzt werden kann, geht in seine fünfte Saison bei den Dreiflüsse-Städtern.

Daniel Maul wechselte 2021 von den Höchstadt Alligators zu den Black Hawks und hat seitdem eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Der 23-Jährige hat sich in den letzten Jahren zu einem Defensivspezialisten entwickelt und ist zu einem wichtigen Leistungsträger in der Verteidigung der Black Hawks geworden. In seinen bisherigen 140 Spielen für die Passau Black Hawks in der Oberliga Süd erzielte Maul 41 Scorerpunkte.

„Es ist mir eine große Ehre, mit der Mannschaft in meine fünfte Saison in Passau zu starten. Ich freue mich sehr auf den Beginn der neuen Saison und hoffe, dass wir unsere gesetzten Ziele erreichen und vielleicht sogar übertreffen können. Besonders freue ich mich auf die Unterstützung der Fans“, so Maul nach seiner Vertragsverlängerung.

Trainer Petr Bares zur Vertragsverlängerung von Daniel Maul. „Daniel ist für die Mannschaft besonders in Unterzahl wertvoll, er blockt Schüsse und kann seinen Körper vor dem Tor gut einsetzen. Wir freuen uns sehr, dass er nun schon in seine fünfte Saison mit den Black Hawks geht!“ -czo

Kader – Saison 2025/26

Tor: Marco Eisenhut, Janik Engler

Verteidigung: Marlon D´Acunto, Thomas Nuss, Tom Horschel, Alexander Biberger, Daniel Maul

Angriff: Andrew Schembri, René Röthke, Christoph Schmidt, Brendan Harrogate (TK), Jonas Stern, Elias Rott, Tjalf Deichmann, Zack Nazzarett (TK)