Daniel Maul bleibt den Passau Black Hawks erhalten

Die Passau Black Hawks setzen weiter auf Kontinuität: Daniel Maul wird auch in der Saison 2026/27 für den Oberligisten auflaufen.

Der sportliche Leiter Tom Horschel und die Vereinsverantwortlichen einigten sich mit dem 24-Jährigen auf eine Vertragsverlängerung. Für Maul ist es bereits die sechste Spielzeit in der Dreiflüssestadt. Insgesamt bringt er die Erfahrung aus 208 Partien in der Oberliga Süd mit, 198 davon absolvierte er im Trikot der Black Hawks.

„Nach fünf Jahren in Passau steht außer Frage, dass es sich hier wie ein Zuhause anfühlt. Ich bin sehr dankbar, ein weiteres Jahr Teil der Passau-Black-Hawks-Familie zu sein. Besonders froh bin ich, dass wir die schwierige Zeit gemeinsam überstanden haben und nun mit den Jungs wieder angreifen können. Unseren Fans und Zuschauern wünsche ich noch einen schönen Sommer – ich freue mich darauf, wenn wir uns bald wieder in der Eis-Arena sehen“, sagt Daniel Maul zu seiner Vertragsverlängerung.

Auch Tom Horschel freut sich über den Verbleib des Verteidigers. „Daniel ist ein Spieler aus der Region und bringt sehr viel Erfahrung mit. Wir sind froh, dass er weiterhin Teil unseres Teams ist. Er ist ein echter Teamplayer, kennt die Oberliga sehr gut und unterstützt seine Mitspieler mit großem Einsatz. Genau diese Qualitäten brauchen wir“, erklärt der sportliche Leiter der Passau Black Hawks. -czo

Seine Karriere in Zahlen

Source: Daniel Maul @ Elite Prospects

488 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro