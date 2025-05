Daniel Mantenuto geht in seine vierte Saison mit den Foxes

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem italienischen Nationalstürmer Daniel Mantenuto für die Saison 2025/26 erzielt wurde.

Für den 27-Jährigen wird es die vierte Saison im weiß-roten Trikot sein, mit dem er bereits 192 Spiele in Meisterschaft und Champions Hockey League absolviert hat und dabei 84 Punkte (29 Tore und 55 Assists) sammelte. Mantenuto ist zudem der einzige Spieler, der in den letzten drei Jahren keine einzige Partie verpasst hat, und war in der vergangenen Saison der strafzeitenärmste Stürmer mit nur 8 Strafminuten in der gesamten Saison.

Vor wenigen Wochen schaffte Mantenuto gemeinsam mit der italienischen Nationalmannschaft den Aufstieg in die Top Division, dank der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft Division I Gruppe A im rumänischen Sfântu Gheorghe, wo er zwei Tore erzielte. Für ihn war es bereits die vierte WM im Trikot der Azzurri, das er inzwischen 66-mal getragen hat.

„In Bozen habe ich in den letzten drei Jahren das richtige Umfeld gefunden, um mein Potenzial voll auszuschöpfen“, erklärt der Stürmer. „Ich fühle mich wohl und kann es kaum erwarten, weiterhin meinen Beitrag zu leisten, damit die Mannschaft erfolgreich ist. Die letzten Jahre waren intensiv, geprägt von Höhen und Tiefen, aber wir sind sowohl als Athleten als auch als Menschen gewachsen. All das hilft dabei, Erfahrung zu sammeln und zu verstehen, was es braucht, um bis ganz ans Ende zu kommen. Es wird wichtig sein, aus dem Gelernten Kapital zu schlagen – besonders im kommenden Jahr, wenn wir neben der ICEHL, die weiterhin unser Hauptziel bleibt, auch in der CHL antreten werden. Es wird eine bedeutende Saison – für uns und für all die Fans, die immer der siebte Mann auf dem Eis sind und bleiben.“

Karriere

Nach dem Ende seiner College-Karriere in der NCAA bei der Robert Morris University begann Mantenuto 2020 seine Profikarriere bei Asiago: In zwei Saisons mit den „Sternen“ gewann er zwei italienische Meisterschaften, eine Alps Hockey League und zwei italienische Supercups. Dabei entwickelte er sich zu einem Schlüsselspieler und erzielte 101 Punkte in 111 Spielen (38 Tore, 63 Assists). Danach wechselte er nach Bozen.

