Daniel Krieger und Marco Pronath weiter im Löwen-Trikot

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg kann weitere Vertragsverlängerungen für die Offensivabteilung vermelden.

Dabei handelt es sich mit Daniel Krieger und Marco Pronath gleichzeitig auch um zwei „echte“ Amberger.

Der 33-jährige Daniel Krieger spielte erstmals in der Saison 2005/2006 für die 1.Mannschaft der Wild Lions, geht – mit wenigen Unterbrechungen – nun in seine 13.Spielzeit beim ERSC. Mit 220 Pflichtspielen ist er in der aktuellen Mannschaft der Spieler mit den meisten Einsätzen im Trikot des Eishockey-Bayernligisten. Dabei brachte er es auf 331 Scorerpunkte (167 Tore), ist damit unter den Top-10 der Alltime-Scorer des ERSC. „Dani“ wird wieder das Trikot mit der Rückennummer 97 erhalten.

Marco Pronath wechselte früh im Nachwuchs nach Regensburg und Weiden. Er kann auf die Erfahrung von 331 Oberligaeinsätzen verweisen, in denen er 140 Scorerpunkte sammelte. Zur Saison 2021 kam er aus Weiden nach Amberg zurück. Für den ERSC kam er seither in 71 Pflichtspielen auf 112 Scorerpunkte, dabei glänzte er besonders als Torvorbereiter (78 Assist) für seine Sturmpartner Köbele und Kirchberger. Die Ideen des 29-jährigen sollen auch in der kommenden Spielzeit ein Trumpf für die Löwen-Offensive sein. Marco Pronath wird wie gehabt mit der Rückennummer 88 auflaufen.

