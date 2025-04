Daniel Koch scheidet als Vereinsdirektor bei RÃ¶gle BK aus

Ängelholm. (PM RBK) Nach fast sechs Jahren als Vereinsdirektor beim Rögle BK hat sich Daniel Koch entschieden, den Verein zu verlassen.

Daniel hat den Vorstand von Rögle über seine Entscheidung informiert. Er wird seine Tätigkeit im Verein bis zur Besetzung eines neuen Vereinsvorstands fortsetzen.

– Der Vorstand und ich haben Verständnis für Daniels Entscheidung, die Arbeit als Vereinsdirektor in einem SHL-Verein ist in vielerlei Hinsicht anspruchsvoll. Unter Daniels Führung hat der Club seinen Weg fortgesetzt und sich als stabiler und erfolgreicher Club etabliert. Wir danken Daniel für seine gute Arbeit und sein großes Engagement für Rögle BK in diesen Jahren, sagt Håkan Eriksson, Vorstandsvorsitzender.

Daniel Koch übernahm im Sommer 2019 die Funktion des Vereinsdirektors bei Rögle BK und trat damit die Nachfolge von Marcus Thuresson an. Während seiner Zeit als Clubdirektor sind die Einnahmen des Clubs gestiegen, das SHL-Team hat es jedes Jahr in die Playoffs der schwedischen Meisterschaft geschafft und 2022 die CHL gewonnen, ein Frauenteam wurde gegründet und das Jugendteam sowohl auf der Mädchen- als auch auf der Jungenseite wächst weiter. Darüber hinaus leitete Daniel die Organisationsentwicklung und stellte sicher, dass der Verein für die Zukunft gut gerüstet ist.

Daniel Koch zu seiner Entscheidung:

– Ich hatte sechs absolut fantastische Jahre bei Rögle. Mit einer stabilen Organisation startet der Club in eine neue Ära mit einem Neuanfang, der unglaublich spannend aussieht. Dann habe ich das Gefühl, dass es sowohl für mich als auch für den Verein der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung ist. Dieser Job erfordert unglaublich viel Energie und wenn Sie in den nächsten Jahren einen Wechsel in die Position des Clubdirektors vornehmen möchten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür.

„Es war mir eine Ehre, Rögle zu vertreten und gemeinsam mit unseren Unterstützern, Partnern, Mitgliedern, Spielern, Führungskräften, Mitarbeitern und dem Vorstand den Verein zu dem zu machen, was er heute ist.“ „Es ist das familiäre Gefühl und das große Engagement, das uns einzigartig macht und uns weit in die Zukunft tragen wird“, sagt Daniel Koch.

Bis zum Abschluss des Rekrutierungsprozesses bleibt Daniel Koch dem Verein weiterhin treu.

„Jetzt liegt der Fokus voll und ganz auf den Vorbereitungen für die nächste Saison, in der einige wichtige Monate vor uns liegen“, sagt er.

Der Vorstand von Rögle BK hat mit der Suche nach einem neuen Vereinsdirektor für Rögle BK begonnen.

