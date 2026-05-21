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Daniel Fischbuch fällt für den weiteren WM-Verlauf aus, Alex Karachun rückt nach

21. Mai 20261 Mins read128
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Alexander Karachun von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
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Zürich. (PM DEB) Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stürmer Daniel Fischbuch stößt Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings) kurzfristig zur Männer-Nationalmannschaft und wird in den WM-Kader aufgenommen.

Der Offensivspieler reist noch am heutigen Donnerstag nach Zürich und steigt direkt ins Mannschaftstraining ein.

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir sind heute auf Alexander zugegangen und er hat nach unserem Gespräch direkt zugesagt. Er hat den Vorteil einer kurzen Anreise aus Schwenningen in die Schweiz und war dort bis zuletzt voll im Trainingsbetrieb. Damit haben wir eine weitere Option für unsere Offensive, was im Turnierverlauf noch wichtig werden kann.“

Am morgigen Freitagnachmittag wartet das nächste Gruppenspiel auf die DEB-Auswahl: Gegner ist Ungarn, Spielbeginn in der Swiss Life Arena ist um 16:20 Uhr.

Daniel Fischbuch fällt aus

Daniel Fischbuch musste das gestrige Spiel der Männer-Nationalmannschaft gegen die USA bei der IIHF Weltmeisterschaft 2026 in Zürich vorzeitig beenden. Der Stürmer zog sich im Verlauf der Partie eine Oberkörperverletzung zu. Eine Rückkehr des 32-Jährigen in den aktuellen WM-Kader ist somit ausgeschlossen – dies ergaben die heute durchgeführten medizinischen Untersuchungen zur genauen Diagnose und Einschätzung seines Gesundheitszustands.

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