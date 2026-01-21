Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EV Lindau Islanders
EV Lindau IslandersTransfers

Daniel Filimonow verlÃ¤ngert seinen Vertrag bei den EV Lindau Islanders

VerÃ¤nderung auf der zweiten Goalie-Position

21. Januar 2026
Daniel Filimonow
Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders freuen sich, die VertragsverlÃ¤ngerung mit TorhÃ¼ter Daniel Filimonow bekannt zu geben.

Der 1,81 Meter groÃŸe und 81 Kilogramm schwere Goalie, der in Lindau die Nummer 96 trÃ¤gt, wird auch in der kommenden Saison fÃ¼r StabilitÃ¤t, Ruhe und Konstanz im Tor der Islanders sorgen. Milo Markovic, der sportliche Leiter der Islanders, betont die Bedeutung dieser Entscheidung: â€žDaniel hat diese Saison mehrfach bewiesen, dass er ein starker RÃ¼ckhalt ist. Uns gefÃ¤llt insbesondere seine ruhige, unaufgeregte Spielweise. Wir freuen uns, dass Daniel auch in der kommenden Saison fÃ¼r uns spielen wird.â€œ

Filimonow kam vor der aktuellen Saison von den Lausitzer FÃ¼chsen aus der DEL2 nach Lindau. Seine Karriere begann beim EV Regensburg, wo er in der SchÃ¼ler- und Jugend-Bundesliga sowie im DNL-Team seine Goalie-Skills entwickelte. Im weiteren Verlauf stand er unter anderem fÃ¼r den Deggendorfer SC in der Oberliga SÃ¼d und die Straubing Tigers in der DEL auf dem Eis. Ãœber Stationen bei den Blue Devils Weiden und den EHF Passau Black Hawks wechselte er zur Saison 2020/2021 zu den Hammer EisbÃ¤ren, wo er drei Jahre lang ein starker RÃ¼ckhalt war. Insgesamt absolvierte Filimonow bisher vier Spiele in der DEL, sieben in der DEL2 und 256 Partien in den Oberligen. Mit seiner Erfahrung und seiner besonnenen Spielweise wird Filimonow auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Defensive der Islanders sein.

WÃ¤hrend die VerlÃ¤ngerung mit Daniel Filimonow feststeht, wird es bei seinem Goalie-Pendant Keanu Salmik eine VerÃ¤nderung nach der laufenden Spielzeit geben. Dazu erklÃ¤rt Milo Markovic: â€žWir wollten auch mit Keanu verlÃ¤ngern, allerdings hat er die Chance in der DEL2 erhalten. Es freut uns sehr, dass ein weiterer Spieler aus unserem Verein den Sprung in eine hÃ¶here Liga schafft â€“ das spricht auch fÃ¼r unsere Arbeit! Wir wÃ¼nschen Keanu das Beste. Unsere TÃ¼ren stehen Keanu immer offen.â€œ Die EV Lindau Islanders gratulieren Keanu zu dieser groÃŸartigen MÃ¶glichkeit und sind davon Ã¼berzeugt, dass der 20-JÃ¤hrige bis zum letzten Spiel alles fÃ¼r die InselstÃ¤dter geben wird.

Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

