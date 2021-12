Daniel Ciampini verstÃ¤rkt die Offensive der Foxes

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia ist wieder auf den Transfermarkt aktiv geworden, um die Offensive zu verstärken. Der kanadische Flügelstürmer Daniel Ciampini,...

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia ist wieder auf den Transfermarkt aktiv geworden, um die Offensive zu verstärken.

Der kanadische Flügelstürmer Daniel Ciampini, der im letzten Jahr bei Innsbruck unter Vertrag war, wird in das Trikot der Foxes schlüpfen.

Der 31-jährige, gebürtig aus Concord (Ontario), hat die Saison in der Tschechischen Republik in den Reihen von Rytiri Kladno, mit denen er acht Spiele bestritten hat, begonnen. Ciampini wird zwischen Donnerstag und Freitag in Bozen erwartet und sofort ins Mannschaftstraining einsteigen.

Der neue weißrote Stürmer hat ein goldenes Händchen und einen ausgesprochenen Torriecher. Nach seinen Universitätsjahren debütierte er 2014/15 in der AHL im Trikot der Worcester Sharks. Nach vier Saisonen zwischen der American Hockey League und der East Coast übersiedelte er im Jahr 2019 nach Europa: mit dem norwegischen Team Stjernen Hockey erzielte er in 43 Spielen 52 Punkte (23 Tore und 29 Assist). Im Jahr darauf heuerte er in der ICE Hockey League bei Innsbruck an: im Trikot der Tiroler sammelte er 59 Punkte aus 48 Spielen (28 Tore und 31 Assist) und beendete die Regular Season auf dem zweiten Rang der Top Scorer der Liga.