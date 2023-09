Daniel Bucheli verlÃ¤sst Starbulls Rosenheim e.V.

Artikel anhören Rosenheim. (PM Starbulls) Nach über drei Jahren als Geschäftsführer verlässt Daniel Bucheli den Starbulls Rosenheim e.V. Ein möglicher Nachfolger wird von den...

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach über drei Jahren als Geschäftsführer verlässt Daniel Bucheli den Starbulls Rosenheim e.V. Ein möglicher Nachfolger wird von den Vereinsverantwortlichen nun in Ruhe gesucht.

Corona, umfangreiche infrastrukturelle Baumaßnahmen, Übernahme der Gastronomie und zuletzt der Aufstieg der ersten Mannschaft in die DEL2 – Während der dreijährigen Amtszeit von Daniel Bucheli als Geschäftsführer des Starbulls Rosenheim hat sich viel um und innerhalb der Grün-Weißen zum Positiven entwickelt.

Nachdem nun alles für die neue Saison in der DEL2 in die Wege geleitet wurde und die ersten Spieltage absolviert sind, wird Bucheli die Starbulls verlassen und sich künftig neuen Herausforderungen widmen.

Frühzeitig informiert

Hierzu äußert sich Vorstand Marcus Thaller wie folgt: „Daniel hat uns bereits frühzeitig über diesen Schritt informiert. Dies finden wir vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung des Vereins sehr bedauerlich. Zugleich hat Daniel den Verein gut in die DEL2 geführt und seine Arbeiten absolut vorbildlich an uns Vorstände sowie innerhalb der Geschäftsstelle übergeben.“

Vor dem Hintergrund des Saisonstarts in die DEL2 haben die Verantwortlichen des Starbulls Rosenheim e.V. bewusst darauf verzichtet, sich nach einer Nachfolge umzusehen, um so auch keine Unruhe in das Umfeld zu bringen. „Es ist alles gut übergeben und die größeren infrastrukturellen Baustellen sind abgeschlossen. Somit haben wir aus Sicht des Vereins auch keinen Druck die Stelle schnellstmöglich nachbesetzen zu müssen. Wir haben eine funktionierende Geschäftsstelle, die den Tagesbetrieb voll im Griff hat.“, so Thaller abschließend.

Ein Herzensprojekt geht zu Ende

„Mit dem Aufstieg in die DEL2 haben wir das erste große Ziel des Vereins erreicht. Als ich nach der Lizenzierung etwas zur Ruhe gekommen bin, ist in mir die Entscheidung gereift, dass ich mich in der Zukunft neuen Herausforderungen stellen möchte. Darüber habe ich die Vorstandschaft frühzeitig informiert. Zugleich war es mir wichtig den Verein gut in die DEL2 zu führen und sauber zu übergeben. Ich habe vom Nachwuchs bis hin zur 1. Mannschaft für die Starbulls gespielt und die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen – Für mich geht ein Herzensprojekt zu Ende.“, so der bisherige Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Auf die Zukunft angesprochen äußert sich Bucheli wie folgt: „Erst einmal nehme ich mir Zeit für die Familie. Die letzten Jahre waren sehr fordernd, zugleich durfte ich enorm viel lernen und mir wurde ein großes Vertrauen entgegengebracht, wofür ich der Vorstandschaft enorm dankbar bin. Wohin es mich dann verschlägt, wird sich zeigen. Dem Verein wünsche ich weiterhin eine großartige Entwicklung und wir werden uns noch oft im Stadion sehen, allein schon, weil meine Kinder im Starbulls Nachwuchs spielen.“

Die Starbulls sagen Danke

„Wir können uns nur zutiefst bei Daniel für sein Engagement bedanken. Was er die letzten Jahre für den Verein geleistet hat, war großartig und alles andere als selbstverständlich. Insofern ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir ihn zum Heimspiel am nächsten Freitag, 06. Oktober gegen seinen sportlichen Ex-Klub Crimmitschau gebührend verabschieden.“, so Thaller abschließend.

