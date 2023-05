Dani Bindels verstÃ¤rkt EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen können mit Dani Bindels ihren zweiten Neuzugang für die Saison 2023/2024 präsentieren. Der Stürmer wechselt vom DEL2-Kontrahenten Bayreuth...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen können mit Dani Bindels ihren zweiten Neuzugang für die Saison 2023/2024 präsentieren.

Der Stürmer wechselt vom DEL2-Kontrahenten Bayreuth Tigers an die Elbe.

Ausgebildet wurde der gebürtige Niederländer im Nachwuchs des Kölner EC. Über Frankfurt, Essen, Deggendorf und Bad Nauheim kam Bindels 2020 nach Bayreuth, wo er die letzten drei Spielzeiten konstant gescort hat. Insgesamt hat der 24 jährige bereits 264 Spiele in der DEL2 bestritten. Dabei konnte er 49 Tore erzielen und 60 weitere Treffer vorbereiten.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Dani ist ein flexibel einsetzbarer Stürmer, der sich sowohl in der Mitte als auch auf der Außenbahn wohl fühlt. In der abgelaufenen Spielzeit hat er 30 Punkte in 45 Spielen vorzuweisen und damit seine produktivste Saison in der DEL2 gespielt. Von seiner Schulterverletzung ist er wieder genesen, weshalb er den Tigers in der Playdownserie gegen Heilbronn nochmal helfen konnte. Er ist am Dienstag mit einigen seiner neuen Teamkollegen ins Sommertraining bei uns in Dresden eingestiegen.“

Gemeinsam mit Timo Walther und Niklas Postel hat der Neuzugang and den U20 Weltmeisterschaften 2018 für Team Deutschland teilgenommen.

Dani Bindels, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Mit meinem Wechsel nach Dresden möchte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Die Eislöwen haben die letzten beiden Jahre in der Hauptrunde richtig gut gespielt und ich freue mich jetzt Teil dieses Teams zu sein. Dass ich jetzt schon im Sommertraining in Dresden einsteigen konnte, macht das Ganze natürlich noch einfacher. Ich freue mich auf die neue Saison!“

Dani Bindels wird bei den Dresdner Eislöwen das Trikot mit der Rückennummer 41 tragen.

Aktueller Kader 2023/24

Torhüter: Janick Schwendener, Pascal Seidel

Verteidiger: Simon Karlsson, David Suvanto, Nicklas Mannes, Arne Uplegger, Bruno Riedl, Lukas Mannes, Fabian Belendir

Stürmer: Tomas Andres, Tom Knobloch, Yannick Drews, Matej Mrazek, Jussi Petersen, Ricardo Hendreschke, Georgiy Saakyan, Dani Bindels

