Dane Montgomery verstärkt die Defensive der Scorpions – Colin Smith nimmt den nächsten Anlauf in der Wedemark

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Scorpions können einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden: Mit Dane Montgomery wechselt einer der auffälligsten Verteidiger der vergangenen Oberliga-Saison in die Wedemark.

Der 24-jährige US-Amerikaner lief in der Saison 2024/25 für die Stuttgart Rebels auf und etablierte sich in seinem ersten Jahr in Deutschland unmittelbar als einer der stärksten Defensivspieler der Oberliga Süd. In 50 Partien erzielte der Rechtsschütze 13 Tore und bereitete 46 weitere Treffer vor. Mit insgesamt 59 Scorerpunkten war er nicht nur zweitbester Punktesammler seines Teams, sondern gehörte auch ligaweit zu den punktbesten Verteidigern.

Der in North Dakota geborene Verteidiger misst 1,78 Meter und bringt bei einem Gewicht von 77 Kilogramm ein modernes, dynamisches Spiel mit. Seine Ausbildung erhielt Montgomery zuletzt an der renommierten “University of North Dakota”, für die er von 2021 bis 2025 im NCAA-Spielbetrieb auflief. Das Programm zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Talentschmieden des nordamerikanischen Eishockeys und hat zahlreiche Profi-Spieler hervorgebracht. Mit seiner Spielintelligenz, seiner Mobilität und seinen offensiven Qualitäten von der blauen Linie soll Montgomery künftig eine wichtige Rolle im Defensivverbund der Scorpions übernehmen und zusätzliche Impulse im Aufbauspiel setzen.

Headcoach Rico Rossi zeigt sich erfreut über die Verpflichtung des US-Amerikaners:„Ich bin glücklich darüber, dass wir einen offensivstarken rechtsschützen und hervorragenden Schlittschuhläufer gefunden haben.“

Mit Dane Montgomery gewinnen die Scorpions einen jungen Verteidiger mit hoher Spielqualität und großem Potenzial, der sowohl defensive Stabilität als auch offensive Akzente ins Team einbringen soll.

Scorpions verpflichten erfahrenen Deutsch-Kanadier Colin Smith (#41)

Die Scorpions haben sich für die kommende Saison die Dienste von Stürmer Colin Smith gesichert. Der 32-jährige Deutsch-Kanadier bringt die Erfahrung aus zahlreichen internationalen Top-Ligen sowie mehrere Jahre auf höchstem deutschen Eishockeyniveau mit in die Wedemark.

Der in Edmonton geborene Angreifer wechselte nach seiner Zeit in Nordamerika zur Saison 2018/19 nach Deutschland und lief zunächst für die Eisbären Berlin in der DEL auf. In den darauffolgenden Jahren stand Smith außerdem für den ERC Ingolstadt und die Kölner Haie auf dem Eis. Weitere Stationen seiner Karriere führten ihn nach Schweden, Österreich und in die Schweiz.

Im Sommer 2023 schloss sich Smith den Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 an. Dort entwickelte er sich schnell zu einem der offensivstärksten Spieler der Liga und verbuchte in 84 Spielen insgesamt 110 Scorerpunkte. Die vergangene Saison verbrachte der Deutsch-Kanadier erneut in Schweden.

Mit einer Körpergröße von 1,78 Metern und einem Gewicht von 84 Kilogramm bringt Smith neben seiner spielerischen Qualität auch reichlich Erfahrung mit. Im NHL Draft 2012 wurde er von den Colorado Avalanche ausgewählt.

Die Verantwortlichen der Scorpions sehen in Smith eine wichtige Verstärkung für die Offensive und einen Spieler, der mit seiner Erfahrung und seinem Spielverständnis wichtige Impulse setzen kann. Rico Rossi, Sportlicher Leiter und Head Coach der Scorpions, freut sich über den Neuzugang: „Ich bin glücklich einen deutsch-kanadier mit hohem Skill-Level gefunden zu haben, der sich schon auf höchstem Niveau beweisen konnte.“

Mit der Verpflichtung von Colin Smith setzen die Scorpions ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort und gewinnen einen erfahrenen Offensivspieler, der seine Qualitäten bereits in zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben unter Beweis gestellt hat.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Colin Smith @ Elite Prospects