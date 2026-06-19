Dane Fox geht in seine dritte Saison bei den Eislöwen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen können auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Dane Fox bauen.

Der Vertrag mit dem Stürmer wurde um eine weitere Spielzeit verlängert. Für den 32-Jährigen wird es die dritte Saison im Trikot der Blau-Weißen.

Fox stand in der vergangenen PENNY DEL-Saison in 46 Spielen für die Eislöwen auf dem Eis und sammelte dabei 27 Scorerpunkte (11 Tore, 16 Assists).

Jens Baxmann, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Dane ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Er bringt Qualität, Erfahrung und offensive Fähigkeiten mit, die unserem Spiel guttun. Deshalb freuen wir uns, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen und auch in der kommenden Saison auf ihn bauen können.“

Dane Fox: „Für mich und meine Familie ist Dresden in den vergangenen Jahren zu einer echten Heimat geworden. Wir fühlen uns hier unglaublich wohl – auf und neben dem Eis. Die Eislöwen sind ein besonderer Club mit großartigen Fans und einem professionellen Umfeld. Deshalb war die Entscheidung, zu bleiben, eine sehr einfache. Ich liebe Dresden und bin davon überzeugt, dass dieser Club in die PENNY DEL gehört. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Eislöwen wieder dorthin zurückzubringen, wo sie hingehören. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen und freue mich darauf, auch in der kommenden Saison gemeinsam mit dem Team und unseren Fans alles dafür zu geben.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Dane Fox @ Elite Prospects

211 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro