Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben Daniel „Dan“ Reja als neuen Trainer verpflichtet.

Der 50-jährige Kanadier übernimmt künftig die Verantwortung an der Bande der Dreiflüssestädter. Reja wurde 1994 von den Washington Capitals gedraftet und sammelte in den folgenden Jahren Profierfahrung in Nordamerika und Europa. Nach seiner aktiven Laufbahn spezialisierte er sich auf Ausbildung und Coaching. Ab 2017 verlagerte Reja seinen Lebensmittelpunkt nach Asien und übernahm im Rahmen der chinesischen Olympia-Offensive strategische Schlüsselpositionen. 2026 war er zudem als Cheftrainer der türkischen Herren- Nationalmannschaft tätig. Zuletzt führte Reja die türkische Nationalmannschaft in der Division III zum Gewinn der Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft.

Die Philosophie des neuen Black-Hawks-Trainers setzt auf technische Dominanzauf dem Eis. Reja entwickelte unter anderem das Programm „Science of Stickhandling“. Es soll Spielern dabei helfen, den Blick bei Puck Annahme und Abspiel vom Schläger zu lösen und dadurch schneller sowie kontrollierter zu agieren. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der ganzheitlichen Athletik der Spieler.

„Wir wollten einen Trainer, der für unsere Aufgabe brennt – und genau dieses Feuer hat Dan in unseren Gesprächen gezeigt. Seine Erfahrung und seine Erfolge sprechen für sich, gleichzeitig passt er auch menschlich hervorragend zu den Black Hawks. Er hat große Lust, gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen und etwas Nachhaltiges aufzubauen. Auf die Zusammenarbeit freuen wir uns sehr“, sagt Passau-Black-Hawks-Geschäftsführer Fabian Semsch.

Auch der sportliche Leiter Tom Horschel sieht in Reja eine wichtige Verstärkung für die sportliche Entwicklung des Vereins: „Ich freue mich, dass Dan sich – trotz anderer Angebote – für uns entschieden hat. Er brennt richtig auf seine Aufgabe in Passau. Dan will uns dabei unterstützen, das Eishockeyspiel auf das nächste Level zu heben und Spieler weiterzuentwickeln. In der Vergangenheit hat er gerade als Development Coach überzeugt. Dazu kommuniziert Dan extrem gut – eine Eigenschaft, die immer wichtiger wird.“

Reja selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich kann es kaum erwarten, in Passau zu starten. Ich freue mich darauf, ein schnelles und hart arbeitendes Team aufs Eis zu bringen. Ziel ist es, dass die Fans und Zuschauer in Passau mit richtiger Vorfreude ins Stadion gehen, um ihr Team zu sehen.“ -czo

Passau Black Hawks verabschieden Petr Bares

Die Passau Black Hawks und Trainer Petr Bares gehen künftig getrennte Wege.

Der 56-Jährige war vor eineinhalb Jahren zu den Habichten zurückgekehrt und führte die Dreiflüssestädter in der abgelaufenen Saison in die Playoffs.

Insgesamt stand Bares in drei Spielzeiten für die Passau Black Hawks an der Bande.

„Wir danken Petr Bares für seinen Einsatz, seine Arbeit und die gemeinsamen Erfolge, insbesondere in der vergangenen Saison. Für seine private und berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, erklären die Vereinsverantwortlichen zum Abschied. -czo

Seine Karriere in Zahlen

17 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht