Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EHF Passau Black Hawks Dan Reja wird neuer Trainer der Passau Black Hawks, Petr Bares verabschiedet
EHF Passau Black HawksTransfer-News

Dan Reja wird neuer Trainer der Passau Black Hawks, Petr Bares verabschiedet

17. Juli 20262 Mins read32
Share
Petr Bares - © ISPFD
Share

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks haben Daniel „Dan“ Reja als neuen Trainer verpflichtet.

Der 50-jährige Kanadier übernimmt künftig die Verantwortung an der Bande der Dreiflüssestädter. Reja wurde 1994 von den Washington Capitals gedraftet und sammelte in den folgenden Jahren Profierfahrung in Nordamerika und Europa. Nach seiner aktiven Laufbahn spezialisierte er sich auf Ausbildung und Coaching. Ab 2017 verlagerte Reja seinen Lebensmittelpunkt nach Asien und übernahm im Rahmen der chinesischen Olympia-Offensive strategische Schlüsselpositionen. 2026 war er zudem als Cheftrainer der türkischen Herren- Nationalmannschaft tätig. Zuletzt führte Reja die türkische Nationalmannschaft in der Division III zum Gewinn der Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft.

Die Philosophie des neuen Black-Hawks-Trainers setzt auf technische Dominanzauf dem Eis. Reja entwickelte unter anderem das Programm „Science of Stickhandling“. Es soll Spielern dabei helfen, den Blick bei Puck Annahme und Abspiel vom Schläger zu lösen und dadurch schneller sowie kontrollierter zu agieren. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der ganzheitlichen Athletik der Spieler.

„Wir wollten einen Trainer, der für unsere Aufgabe brennt – und genau dieses Feuer hat Dan in unseren Gesprächen gezeigt. Seine Erfahrung und seine Erfolge sprechen für sich, gleichzeitig passt er auch menschlich hervorragend zu den Black Hawks. Er hat große Lust, gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen und etwas Nachhaltiges aufzubauen. Auf die Zusammenarbeit freuen wir uns sehr“, sagt Passau-Black-Hawks-Geschäftsführer Fabian Semsch.

Auch der sportliche Leiter Tom Horschel sieht in Reja eine wichtige Verstärkung für die sportliche Entwicklung des Vereins: „Ich freue mich, dass Dan sich – trotz anderer Angebote – für uns entschieden hat. Er brennt richtig auf seine Aufgabe in Passau. Dan will uns dabei unterstützen, das Eishockeyspiel auf das nächste Level zu heben und Spieler weiterzuentwickeln. In der Vergangenheit hat er gerade als Development Coach überzeugt. Dazu kommuniziert Dan extrem gut – eine Eigenschaft, die immer wichtiger wird.“

Reja selbst blickt mit großer Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich kann es kaum erwarten, in Passau zu starten. Ich freue mich darauf, ein schnelles und hart arbeitendes Team aufs Eis zu bringen. Ziel ist es, dass die Fans und Zuschauer in Passau mit richtiger Vorfreude ins Stadion gehen, um ihr Team zu sehen.“ -czo

Passau Black Hawks verabschieden Petr Bares

Die Passau Black Hawks und Trainer Petr Bares gehen künftig getrennte Wege.

Der 56-Jährige war vor eineinhalb Jahren zu den Habichten zurückgekehrt und führte die Dreiflüssestädter in der abgelaufenen Saison in die Playoffs.

Insgesamt stand Bares in drei Spielzeiten für die Passau Black Hawks an der Bande.

„Wir danken Petr Bares für seinen Einsatz, seine Arbeit und die gemeinsamen Erfolge, insbesondere in der vergangenen Saison. Für seine private und berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute“, erklären die Vereinsverantwortlichen zum Abschied. -czo

Seine Karriere in Zahlen

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

17
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Große Nachfrage: 38.000 Tickets für das Eröffnungsspiel Deutschland gegen die Schweiz verkauft

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Eisbären RegensburgTransfer-News

Per Förderlizenz: Moritz Kukuk ist heiß auf die neue Aufgabe

Regensburg. (PM Eisbären) Ein ambitionierter Abwehrhüne stößt zum Eishockey-Zweitligisten Eisbären Regensburg: Mit...

By17. Juli 2026
Eisadler DortmundTransfer-News

Weitere Vertragsverlängerungen bei den Eisadlern

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund vermelden zwei weitere Vertragsverlängerungen. Mit Thomas...

By17. Juli 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Schwedenpower für den ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Neuzugang aus Schweden für den ESV Kaufbeuren: Mit William...

By17. Juli 2026
! +Schwenninger Wild WingsTransfer-News

Schwedischer Verteidiger bleibt bei den Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild Wings) Es ist beschlossene Sache – Eric Martinsson verteidigt...

By17. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten