Damien Brunner erklÃ¤rt seinen sofortigen RÃ¼cktritt

Biel. (PM EHC) Damien Brunner hat sich entschieden, seine Karriere im Spitzensport per sofort zu beenden.

Während der Reha musste er einen weiteren Rückschritt in seiner körperlichen Verfassung feststellen, der eine Rückkehr auf Spitzensportniveau nicht mehr zulässt.

Brunner begann seine beeindruckende Karriere im Nachwuchs des EHC Kloten, bevor er über den EV Zug den Sprung in die höchste Liga schaffte. Anschliessend führte ihn sein Weg in die NHL, wo er für die Detroit Red Wings und die New Jersey Devils spielte. Nach seiner Zeit in Nordamerika kehrte er in die Schweiz zurück, wo er für den HC Lugano und ab 2018 für den EHC Biel auflief.

Seit seinem Wechsel zum EHC Biel war Damien Brunner ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und spielte eine zentrale Rolle in der Entwicklung des Teams.

In der Saison 2022/23 war er massgeblich daran beteiligt, den EHC Biel zum Vize- Schweizermeistertitel zu führen. Mit seinem spektakulären, offensiven Spielstil prägte er das Team und wurde zu einem Vorbild auf und neben dem Eis.

Der EHC Biel bedankt sich herzlich bei Damien Brunner für sein grosses Engagement, seine Leidenschaft und die zahlreichen unvergesslichen Momente, die er dem Verein und seinen Fans geschenkt hat. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Eine offizielle Verabschiedung wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Der Termin wird noch bekannt gegeben.

