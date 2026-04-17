Damian Schneider verlängert seinen Vertrag bei den Islanders erneut

Lindau. (EVL) Die EV Lindau Islanders können eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Spielzeit vermelden: Damian Schneider hat seinen Vertrag bei den Islanders verlängert und wird ab dem Herbst in seine sechste volle Saison im Trikot der Inselstädter gehen.

Mit der Vertragsunterschrift setzen beide Seiten ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und unterstreichen die enge Verbundenheit, die in den vergangenen Jahren gewachsen ist.

Ein wesentlicher Faktor für die Verlängerung ist neben den sportlichen Zielen der duale Weg, den die EV Lindau Islanders ihren Spielern ermöglichen. Schneider ist fest bei einem Sponsor der Lindauer eingebunden und kann somit Profisport und berufliche Sicherheit optimal miteinander vereinen. Auch abseits des Eises fühlt sich der Routinier längst heimisch: Gemeinsam mit seiner kleinen Familie hat der 34 Jährige in Lindau seinen Lebensmittelpunkt gefunden.

Sportlich wird Schneider ab Herbst erneut eine wichtige Rolle im Kader der Islanders einnehmen. Nachdem er in der abgelaufenen Saison aufgrund von Personalengpässen und Verletzungen erfolgreich als Verteidiger eingesetzt wurde, wird er auch weiterhin mit seiner Vielseitigkeit, seinem unermüdlichen Kampfgeist und seiner ausgeprägten körperlichen Präsenz vor dem eigenen Tor ein wichtiger Faktor der Defensive sein. Die Lindauer Fans dürfen sich auch künftig auf den Spieler mit der Rückennummer 20 freuen, der mit Einsatzwillen und Leidenschaft vorangeht.

Schneider war zur Spielzeit 2020/2021 erstmals an den Bodensee gewechselt. Vom Oberliga Nord Team aus Leipzig kommend, fand der gebürtige Essener sofort Zugang zur Mannschaft und überzeugte ohne lange Eingewöhnungszeit. Bereits in seiner ersten Saison entwickelte er sich zu einem Fixpunkt im Spiel der Islanders und glänzte mit wichtigen Toren und Vorlagen. In 30 Partien verbuchte er 21 Scorerpunkte – 11 Tore und 10 Assists. Eine zunächst harmlos wirkende Verletzung bremste ihn zwischenzeitlich aus, sodass ein noch besseres Ergebnis möglich gewesen wäre. Zum Ende der Hauptrunde und in den Playoffs kämpfte sich Schneider jedoch eindrucksvoll zu seiner starken Form zurück.

Diese Leistungen führten im Sommer 2021 folgerichtig zur Vertragsverlängerung. In seiner zweiten Saison steigerte Schneider seine Konstanz weiter und sammelte in 44 Spielen 29 Scorerpunkte (11 Tore, 18 Assists). Im Sommer 2022 trennten sich die Wege zunächst im Zuge eines Umbruchs bei den Islanders, zudem erhielt Schneider ein Profi Angebot seines Heimatvereins aus Essen. Trotz der Trennung blieb der Kontakt zwischen Spieler und Club jedoch stets bestehen.

Kurz nach dem Jahreswechsel 2022/2023 ergab sich für Schneider die Möglichkeit, bei einem Lindauer Sponsor ein attraktives berufliches Angebot anzunehmen. Diese Konstellation führte zur Rückkehr an den Bodensee, wo ihn die EVL Verantwortlichen zunächst mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/2024 ausstatteten. In der Folge wurde das Arbeitspapier um zwei weitere Jahre bis 2026 verlängert – ein klares Zeichen des gegenseitigen Vertrauens.

In der vergangenen Spielzeit bewies Schneider einmal mehr seinen Wert für die Mannschaft. Durch Verletzungen und personelle Engpässe rückte er verstärkt in die Defensive und erfüllte die ungewohnte Rolle von Beginn an mit großem Einsatz, Disziplin und der ihm eigenen Leidenschaft. Mit seinem unbändigen Willen und seiner physisch robusten Spielweise war er dabei erneut ein fester Bestandteil im Spiel der EV Lindau Islanders.

Mit der Vertragsverlängerung von Damian Schneider sichern sich die Islanders nicht nur einen erfahrenen, vielseitig einsetzbaren Spieler, sondern auch einen Identifikationsfaktor, der sportlich wie menschlich hervorragend zum Club passt.

Stimmen:

Milo Markovic (Sportlicher Leiter EV Lindau Islanders): „Damian ist seit Jahren ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er hat sich letzte Saison in den Dienst der Mannschaft gestellt und ist in die Abwehr gewechselt. Dort waren wir sehr zufrieden mit seinen Leistungen, weswegen wir ihn in der Verteidigung einplanen.“

Damian Schneider: „Ich fühle mich in Lindau mit meiner Familie schon richtig heimisch und habe hier viele Freunde gefunden – deshalb musste ich über die Verlängerung nicht lange nachdenken. Ich freue mich schon darauf, wenn es im Herbst gemeinsam mit dem Team wieder losgeht und uns die Fans wieder so stark unterstützen wie zum Ende der Saison und in den Playoffs.“